Ekkora mellvillantást még bikiniben sem láttunk – Ön felvenné?

A 29 éves új-zélandi bombázó egy kádban heverészve mutatta meg, hogyan kell a „minimál textil, maximális mell” szabályát tökélyre vinni. A hófehér bikini két vékony szalagja között olyan alsó mell villant, hogy még a fürdővíz is felforrt volna, ha lenne benne – írja a Daily Mail.

Larissa Trownson bikinije csak jelzésértékkel takar – a mellek a főszereplők.

Fotó: Instagram/@larissatrownson

Ez a bikini nem is a bikinit, hanem a melleket mutatja

Larissa barna haja lágyan omlott a vállára, miközben a kamera minden szögből elkapta a telt, feszes idomokat. A Fashion Nova mindössze 38 dolláros darabja itt nem ruhadarab, hanem mellkeret: egy keret, amelyből kibuggyan a fő attrakció.

A Too Hot To Handle második évadában feltűnt szépség sosem titkolta, hogy mellnagyobbításon esett át – sőt, büszkén vallja, hogy ez az egyik legjobb döntése volt. A botox és ajakfeltöltés mellé ez a bikini most újabb fejezet a „Larissa-legendában”.