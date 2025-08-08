Szórakozásból gyilkolta a vadállatokat, a karma most visszavágott!

Vadászat közben halt meg bivaly támadásban Asher Watkins, egy 52 éves texasi milliomos és földbirtokos – írja a People. A férfit Dél-Afrika Limpopo tartományában, augusztus 3-án érte halálos sérülés, miközben egy fokföldi bivaly nyomát követte – erősítette meg a tragédiát a Coenraad Vermaak Safaris.

Bivaly támadása végzett egy amerikai vadásszal Dél-Afrikában – Asher Watkins a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Bivaly ölt meg egy texasi vadászt Dél-Afrikában

A vadásztúrákat szervező cég tájékoztatása szerint Watkins egy hivatásos vadásszal és egy nyomkövetővel együtt kereste fel a vadat, amikor az állat hirtelen, sebesülés nélkül támadt. A baleset gyorsan történt, esély sem volt a védekezésre.

Watkins családja a helyszínen tartózkodott – édesanyja, testvére és mostohaapja is vele volt az úton. Volt felesége, Courtney egy később eltávolított Facebook-bejegyzésben emlékezett meg róla, megosztva egy régi fotót közös lányukkal. „Ez egy másik időszak képe, de mindig része lesz a lányunk történetének” – írta. „Még mindig nehéz szavakba önteni, mi történt. A lányunk most az apját gyászolja.”

A család egyik barátja, Jennifer Davis is megható sorokkal búcsúzott: „Asher úgy ment el, ahogy élt – félelem nélkül, hittel és kalandvággyal.” Mint írta, Watkins életének középpontjában a hite és a lánya állt, valamint a természet iránti szenvedélye.

Watkins a Watkins Ranch Group társtulajdonosaként dolgozott, elsősorban texasi és oklahomai birtokok adásvételére specializálódva. Gyerekkorát Dallasban töltötte, és már fiatalon részt vett családi vadászbirtokuk működtetésében.