Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Vlagyimir Putyin

Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közelgő csúcstalálkozóval kapcsolatban új remények ébredtek a nemzetközi piacokon, amely Magyarország és Csehország számára is jelentős lehetőségeket tartogat. A Bloomberg szerint a Trump és Putyin közötti esetleges békemegállapodás különösen a magyar és cseh bankkötvényeket erősítheti, tovább növelve a térség gazdasági stabilitását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinbankkötvényBloombergDonald TrumptalálkozóCsehországMagyarország

A Kreml bejelentése alapján Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök néhány napon belül találkozhatnak, ami a nemzetközi piacokon az ukrajnai konfliktus megoldásának reményét ébresztette. Ennek hatására az ukrán dollárkötvények és a közép-európai valuták, így a forint is erősödtek, miközben az OTP Bank részvényei történelmi csúcsra emelkedtek. Szergej Dergacsev, a Union Investment Privatfonds portfóliómenedzsere hangsúlyozta, hogy a magyar és cseh bankkötvények jelentős előnyökre tehetnek szert egy esetleges békemegállapodás következtében – írja a Bloomberg.

Bloomberg: Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes
Bloomberg: Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes 
Fotó: ILYA PITALEV / SPUTNIK/POOL

A Kreml bejelentése alapján Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök néhány napon belül találkozhatnak, ami a nemzetközi piacokon az ukrajnai konfliktus megoldásának reményét ébresztette. Ennek hatására az ukrán dollárkötvények és a közép-európai valuták, így a forint is erősödtek, miközben az OTP Bank részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.

A Bloomberg interjújában Dergacsev kiemelte, hogy különösen a magyar és cseh bankkötvények profitálhatnak ebből a politikai fordulatból. 

Emellett orosz sajtóinformációk szerint Magyarország lehet az egyik legvalószínűbb helyszín lehet a Putyin–Trump-csúcstalálkozó megrendezésére. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!