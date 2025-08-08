Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes

A Kreml bejelentése alapján Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök néhány napon belül találkozhatnak, ami a nemzetközi piacokon az ukrajnai konfliktus megoldásának reményét ébresztette. Ennek hatására az ukrán dollárkötvények és a közép-európai valuták, így a forint is erősödtek, miközben az OTP Bank részvényei történelmi csúcsra emelkedtek. Szergej Dergacsev, a Union Investment Privatfonds portfóliómenedzsere hangsúlyozta, hogy a magyar és cseh bankkötvények jelentős előnyökre tehetnek szert egy esetleges békemegállapodás következtében – írja a Bloomberg.
Emellett orosz sajtóinformációk szerint Magyarország lehet az egyik legvalószínűbb helyszín lehet a Putyin–Trump-csúcstalálkozó megrendezésére.