Évszázadok titkai kerültek elő a Bodeni-tóban

Különleges kincseket rejt a Bodeni-tó – régészeti szempontból. A Baden‑Württembergi Műemlékvédelmi Hivatal (LAD) irányításával zajló kutatás során 31 eddig ismeretlen hajóroncsot azonosítottak a Bodeni‑tó medrében, amely Németország, Ausztria és Svájc határán terül el.

Sok kincset rejthet még a Bodeni-tó

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Ez a leletanyag páratlan betekintést nyújt a tó történelmébe, a hajózás múltjába és a régió gazdasági életébe.

A kutatók több száz víz alatti rendellenességet, anomáliát vizsgáltak meg modern technológiák segítségével, mint a mélységi térképezés és az oldalsó szonár, majd búvárok és távirányított járművek segítségével feltárták a rejtett roncsokat. Az eredmény sok-sok hajóroncs, köztük két gőzhajó maradványai, valamint egy különösen jól megőrzött vitorlás teherhajó, amely szinte érintetlenül várta a kutatókat évszázadokon át. A szakemberek úgy vélik, hogy a SD Baden és a SD Friedrichshafen II gőzhajók maradványai lehetnek ezek.

A Bodeni-tó történelmi kincsei

Ez a különleges lelet egyedülálló lehetőséget kínál a történészeknek és régészeknek, hogy megismerjék a vízi közlekedés fejlődését, a korabeli hajóépítési technikákat, és bepillantsanak a múlt mindennapjaiba. Érdekességként számos zárt fahordót is találtak, melyek rejtélyes eredete további vizsgálatokat igényel. A projekt egyik legfontosabb célja, hogy a hajóroncsokat ne emeljék ki a vízből, hanem helyben dokumentálják és megőrizzék, így biztosítva, hogy a következő generációk is megcsodálhassák ezeket a történelmi kincseket. Amúgy pár éve egy eltűnt földi civilizáció hatalmas erődjét találták meg a Bodeni-tó alján.

A mostani leletekről a felvételt a Kameraone oldalán tekinthetik meg.