Pszichológusok felfedték: így töltik hétvégéiket a legboldogabb párok

Mark Travers pszichológus szerint a boldog párok hétvégéje tele van olyan apró szokásokkal, amelyek megerősítik a kapcsolatot – írja a Focus cikke. Nem luxusnyaralásokról vagy drága vacsorákról van szó, hanem olyan kis lépésekről, amelyek bárki számára elérhetők – csak akarni kell.

A boldog párok hétvégéiket nem a kötelességekre, hanem egymásra szánják – apró szokásokkal teszik tartósabbá a kapcsolatot.

Mit csinálnak másként a boldog párok a hétvégéken?

1. Leteszik a telefont

Kevés dolog öl meg annyira egy romantikus estét, mint az, ha mindketten a kijelzőt bámulják. A boldog párok ilyenkor tudatosan félreteszik a kütyüket, és a jelen pillanatra figyelnek. Egy közös vacsora borral és jó beszélgetéssel sokkal értékesebb, mint száz „csak egy üzenetre válaszolok” pillanat.

2. Együtt, de külön

Nem kell mindig ugyanazt csinálni ahhoz, hogy minőségi időt töltsünk együtt. A „parallel play” nevű módszer – amit eredetileg a gyereknevelésből ismernek – segít: mindketten a saját dolgukkal foglalkoznak, de közben ott vannak egymás mellett. Egyikük könyvet olvas, a másik videójátékot játszik – és közben mégis közelségben vannak.

3. Közös rituálékat teremtenek

A boldog párok hétvégéjének része egy-egy kis hagyomány. Legyen szó vasárnapi reggelizésről a kedvenc kávézóban, vagy péntek esti filmnézésről, ezek a kis szokások stabilitást adnak a kapcsolatnak. A világ kiszámíthatatlan, de ezek az apró rituálék biztos pontot jelentenek.

4. Tervezik az intimitást

Furcsán hangozhat, de a boldog párok gyakran előre terveznek a szexre. A hétvégén ugyanis könnyen elúszik az idő: bevásárlás, házimunka, családi programok… aztán vasárnap este kimerülten omlik össze mindenki. Ha előre kijelölt időt szánnak egymásra, az oldja a feszültséget és erősíti a kapcsolatot.

5. Játszanak és nevetnek

A boldog párok tudják: a játékosság nem gyerekes, hanem az egyik legjobb recept a konfliktusok oldására. Egy közös társasjáték, egy bolondozós séta vagy akár egy váratlan konyhai tánc – ezek a pillanatok hozzák vissza a kapcsolatba a könnyedséget.

Miért fontos ez mindenkinek?

A pszichológus szerint a boldog párok titka abban rejlik, hogy tudatosan teremtenek közös élményeket. Nem hagyják, hogy a hétvégéik arról szóljanak, amit „el kell intézni”, hanem beépítenek olyan apróságokat, amik megerősítik őket.