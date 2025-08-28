Másodperceken múlt az újabb súlyos repülőgép-tragédia

Röviddel azután, hogy egy utasszállító repülőgép manővert hajtott végre, hogy elkerülje az ütközést egy B-52-essel Észak-Dakota felett, a bombázó majdnem összeütközött egy kis magánrepülőgéppel, miközben elrepült a minoti repülőtér mellett – közölte az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség.

B-52 bombázó

Fotó: North Dakota Governor’s Office via AP

Az eset július 19-én történt, a hatóságok azonban csak most szerdán tették közzé előzetes jelentésüket az incidensről, amely azután történt, hogy a bombázó átrepült az Észak-Dakotai Állami Vásáron Minotban. A Delta 3788-as járattal kapcsolatos incidens korábban is ismert volt, hiszen az ütközés elkerüléséről videót készített egy utas, pontosabban a pilóta bejelentéséről, miszerint

azért kellett hirtelen fordulatot tennie, hogy elkerülje a bombázót.

De azt a tényt, hogy a B-52 ezt követően egy kis Piper repülőgéphez is túl közel ment (mindössze 500 méterre), korábban nem jelentették.

Az utasszállító pilótája idejében észrevette a bombázót

A SkyWest pilótája aznap azt mondta utasainak, hogy megdöbbent, amikor meglátta a bombázót a jobb oldalon felbukkanni. Az amerikai légierő pedig azt közölte, hogy a légiforgalmi irányítók soha nem figyelmeztették a B-52-es legénységét a közeli repülőgépről. A tisztviselők akkoriban azt mondták, hogy a repülést előzetesen engedélyezték a Szövetségi Légügyi Hivatallal (FAA) és a Minot repülőteret felügyelő magánirányítókkal - írja a CBS News.

Az NTSB jelentése nem közölte az incidensek okát, de a három repülőgép épphogy elkerült balesete azt mutatja, hogy a torony aznap több zavaros parancsot is kiadott. A nyomozók csak jövőre hozzák nyilvánosságra az okokról szóló végleges jelentésüket.

Ezek a közeli események csak a legutóbbiak voltak, amelyek kérdéseket vetnek fel a repülésbiztonsággal kapcsolatban, miután januárban egy washingtoni légi ütközés során 67 ember halt meg.