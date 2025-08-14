Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Cseh szélsőbaloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség épületét

zaklatás

Pelenkában, cumit szorongatva inzultált fiatal lányokat egy férfi

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rémület fogadta a helyi diákokat, amikor a texasi férfi zaklatni kezdett két kiskorút. A 45 éves Worl pelenkát viselt és cumit szorongatott, miközben közeledett a lányokhoz. A kiskorúak gyorsan menekültek és felnőttekhez fordultak segítségért. A texasi botrányra a rendőrség gyorsan reagált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zaklatásTexasletartóztatás

A texasi botrány azzal kezdődött, hogy a 45 éves Worl két kiskorú lányhoz közeledett Tyler városában, pelenkát viselve és cumizva. Az eset a rendőrséghez került, miután a lányok azonnal értesítettek felnőtteket, akik segítettek az azonosításban. Worl ellen kiskorú elleni erőszak és birtokháborítás vádjával indult büntetőeljárás. 

botrány
A botrányra a rendőrség gyorsan reagált Fotó: TorontoSun

Worl 1999 óta gyakran szerepel bűnözői körökben. Többször is letartóztatták gyermekek zaklatása miatt. 

A texasi botrány következményei

A rendőrség szerint az incidens a Tyler város egyik iskola parkolójában történt, amikor a lányok bicikliztek és rollereztek. Worlt a saját munkahelyén tartóztatták le, miután a lányok azonosították. Az eset nyomán a helyi közösség és a hatóságok is kiemelten kezelik a gyerekek biztonságát az iskola környékén - írja a TorontoSun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!