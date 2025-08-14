Pelenkában, cumit szorongatva inzultált fiatal lányokat egy férfi

A texasi botrány azzal kezdődött, hogy a 45 éves Worl két kiskorú lányhoz közeledett Tyler városában, pelenkát viselve és cumizva. Az eset a rendőrséghez került, miután a lányok azonnal értesítettek felnőtteket, akik segítettek az azonosításban. Worl ellen kiskorú elleni erőszak és birtokháborítás vádjával indult büntetőeljárás.

A botrányra a rendőrség gyorsan reagált Fotó: TorontoSun

Worl 1999 óta gyakran szerepel bűnözői körökben. Többször is letartóztatták gyermekek zaklatása miatt.

A texasi botrány következményei

A rendőrség szerint az incidens a Tyler város egyik iskola parkolójában történt, amikor a lányok bicikliztek és rollereztek. Worlt a saját munkahelyén tartóztatták le, miután a lányok azonosították. Az eset nyomán a helyi közösség és a hatóságok is kiemelten kezelik a gyerekek biztonságát az iskola környékén - írja a TorontoSun.