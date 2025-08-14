Pelenkában, cumit szorongatva inzultált fiatal lányokat egy férfi

A texasi botrány azzal kezdődött, hogy a 45 éves Worl két kiskorú lányhoz közeledett Tyler városában, pelenkát viselve és cumizva. Az eset a rendőrséghez került, miután a lányok azonnal értesítettek felnőtteket, akik segítettek az azonosításban. Worl ellen kiskorú elleni erőszak és birtokháborítás vádjával indult büntetőeljárás.
Worl 1999 óta gyakran szerepel bűnözői körökben. Többször is letartóztatták gyermekek zaklatása miatt.
A rendőrség szerint az incidens a Tyler város egyik iskola parkolójában történt, amikor a lányok bicikliztek és rollereztek. Worlt a saját munkahelyén tartóztatták le, miután a lányok azonosították. Az eset nyomán a helyi közösség és a hatóságok is kiemelten kezelik a gyerekek biztonságát az iskola környékén - írja a TorontoSun.