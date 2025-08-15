Mint az apokalipszis: halálos bozóttűz emészti fel Spanyolországot

A spanyol katasztrófavédelem pénteken is teljes erőbedobással harcolt az elmúlt két évtized legnagyobb bozóttűz-hulláma ellen. A 12 napja tartó hőhullám és az erős déli szél ideális körülményeket teremtett a lángok gyors terjedéséhez, különösen az ország nyugati és északi részén.

Bozóttűz pusztít Spanyolország több régiójában, egész falvakat fenyegetve és hatalmas területeket perzselve fel.Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Újabb településeket fenyeget a terjedő bozóttűz Spanyolországban

Galíciában több tűzfészek egyesült, ami miatt autópályákat kellett lezárni, a vasúti közlekedést leállították, és több ezer embert evakuáltak. Az Extremadura régióban Badajoz közelében egy tűz néhány óra alatt 2500 hektárt égetett fel, mielőtt sikerült volna megfékezni.

A Kasztília és León régió Molezuelas de la Carballeda környékén található tűz Spanyolország történetének egyik legnagyobbjaként vonult be a krónikákba. Egyes szakaszokon óránként 4000 hektárnyi területet emésztett fel a tűz, de csütörtök óta nem terjed tovább, a tűzoltók a stabilizáláson dolgoznak.

A tűzoltók éjjel-nappal küzdenek a bozóttűz megfékezéséért Spanyolország nyugati részén. Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A spanyol meteorológiai szolgálat (AEMET) rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett, a hőmérséklet több északi területen elérheti a 40 °C-ot. Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a következő napok különösen kritikusak lesznek az újabb tüzek kialakulása szempontjából.

Az Európai Unió erdőtűzvédelmi információs szolgálata adatai szerint az idei bozóttüzek már majdnem kétszer annyi területet égettek fel, mint az elmúlt 19 év éves átlaga.

A bozóttűz által felperzselt táj Spanyolországban, ahol a hőhullám tovább nehezíti az oltást. Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

