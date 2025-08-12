Brad Pittet kirabolták! Felforgatták az egész villát

A hatóságok tájékoztatása szerint a gyanúsítottakat csütörtökön kapták el, miután több tehetős városrészben is betöréseket hajtottak végre, köztük a Los Feliz negyedben, ahol Brad Pitt 5,5 millió dolláros villája található. A betörés június 25-én, késő este történt, amikor a 61 éves Oscar-díjas színész éppen az új filmjét, az F1-et népszerűsítette külföldön – írja a NY Post.

Négy gyanúsítottat tartóztattak le, miután betörtek Brad Pitt 5,5 millió dolláros Los Angeles-i villájába.

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A Los Angeles-i rendőrség szerint legalább három betörő ugrott át az ingatlan biztonsági kerítésén, majd az első ablakon keresztül jutott be a házba. Odabent több értéktárgyat is elvittek, és alaposan felforgatták a helyiségeket. A hatósági források szerint a tolvajok kifejezetten értékes tárgyakat kerestek, de egyelőre nem tisztázott, pontosan mit vittek magukkal.

Brad Pitt híres otthona, a Steel House

Brad Pitt középkori modern stílusú LA-i rezidenciája, a híres Steel House, csak egy a világszerte birtokolt ingatlanjai közül. A színész 2023-ban vásárolta meg az épületet Aileen Gettytől, a néhai olajmágnás J. Paul Getty 65 éves filantróp unokájától.

Érdekesség, hogy Aileen Getty korábban Pitt egy másik, hatalmas ingatlanját vette meg 39 millió dollárért.