Brad Pittet kirabolták! Felforgatták az egész villát

A rendőrség szerint egy betöréssorozat részeként törték fel Brad Pitt luxusotthonát. A Brad Pitt házát is érintő bűncselekményekkel kapcsolatban négy embert vettek őrizetbe Los Angelesben.
A hatóságok tájékoztatása szerint a gyanúsítottakat csütörtökön kapták el, miután több tehetős városrészben is betöréseket hajtottak végre, köztük a Los Feliz negyedben, ahol Brad Pitt 5,5 millió dolláros villája található. A betörés június 25-én, késő este történt, amikor a 61 éves Oscar-díjas színész éppen az új filmjét, az F1-et népszerűsítette külföldön – írja a NY Post.

US actor and producer Brad Pitt poses on the red carpet upon arrival for the European Premier of F1 The Movie, at Cineworld Leicester Square, central London, on June 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
Négy gyanúsítottat tartóztattak le, miután betörtek Brad Pitt 5,5 millió dolláros Los Angeles-i villájába.
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A Los Angeles-i rendőrség szerint legalább három betörő ugrott át az ingatlan biztonsági kerítésén, majd az első ablakon keresztül jutott be a házba. Odabent több értéktárgyat is elvittek, és alaposan felforgatták a helyiségeket. A hatósági források szerint a tolvajok kifejezetten értékes tárgyakat kerestek, de egyelőre nem tisztázott, pontosan mit vittek magukkal.

Brad Pitt híres otthona, a Steel House

Brad Pitt középkori modern stílusú LA-i rezidenciája, a híres Steel House, csak egy a világszerte birtokolt ingatlanjai közül. A színész 2023-ban vásárolta meg az épületet Aileen Gettytől, a néhai olajmágnás J. Paul Getty 65 éves filantróp unokájától.
Érdekesség, hogy Aileen Getty korábban Pitt egy másik, hatalmas ingatlanját vette meg 39 millió dollárért.

 

