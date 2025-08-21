Fenékplasztika miatt bénult le egy nő

A floridai Miami városában Daidys Pena Garces egy brazil fenékplasztika beavatkozáson esett át. A műtétet követő hetekben azonban tüdőembólia alakult ki nála, amely súlyos agykárosodást okozott. Ennek következtében az asszony elvesztette képességét, hogy járjon, beszéljen vagy akár önállóan étkezzen.

A brazil fenékplasztika sötét oldala: egy nő élete örökre megváltozott (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Férje, Jorge Fernandez teljes munkaidős ápolóvá vált, miközben jogi lépéseket indított a műtétet végző orvos ellen, akiről kiderült, hogy nem rendelkezett hivatalos plasztikai sebészeti képesítéssel.

Mi az a brazil fenékplasztika? A brazil fenékplasztika (BBL) lényege, hogy zsírleszívással nyernek zsírszövetet a hasból, csípőből vagy más testrészekből, majd azt a fenékbe fecskendezik, hogy teltebb, formásabb megjelenést biztosítsanak. A beavatkozás azonban az egyik legveszélyesebb kozmetikai műtétnek számít: a nem megfelelően végzett zsírátültetés akár végzetes következményekkel is járhat, például vérrögképződés vagy tüdőembólia formájában.

A veszélyek és a jogi kiskapuk

Florida államban jelenleg nincs jogi kötelezettség arra, hogy az ilyen beavatkozásokat csak plasztikai sebészeti szakvizsgával rendelkező orvosok végezhessék. Ez azt jelenti, hogy sok páciens nincs tisztában azzal, hogy nem megfelelő képesítéssel rendelkező orvoshoz fordul.

Daidys esete rámutat arra, milyen komoly következményekkel járhat a tájékoztatás hiánya és a felelőtlenül végzett műtétek.

Segítség és figyelemfelhívás

Garces hét hónapot töltött kórházban, és ma már folyamatos ápolásra szorul. Egy online adománygyűjtő kampány indult számára, amely a mindennapi életvitelhez szükséges költségeket és lakásának átalakítását segíti fedezni.