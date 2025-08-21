Az anya hajnali 3:20-kor bement a fiához egy baltával a kezében

Súlyos emberölési kísérlet miatt a 49 éves nőt előállították és őrizetes fogdába vitték, ahol az éjszakát is töltötte. Hogy pontosan mi késztette a nőt arra, hogy a breznicai támadás során szerdán hajnalban, 3 óra 20 perckor baltával próbálja megölni 30 éves, alvó fiát, egyelőre nem ismert. A Jutarnji információi szerint amint a hatóságok értesültek a bűncselekményről, a helyszínre siettek.

A breznicai támadás után a 30 éves férfit kórházba szállították súlyos sérülésekkel.

Fotó: Vlado Kos / Cropix/ Jutarnji

A breznicai támadás részletei

A vádirat szerint az anya többször baltával sújtott le a fia nyakára, mellkasára és hátára. A szerencsén múlt, hogy a férfi végül meg tudta védeni magát a további támadásoktól, bezárkózott a szobába és segítségért hívta a rendőrséget. A megtámadott 30 éves férfinak a varaždini kórházban nyújtottak orvosi segítséget, ahol felületi fejsérüléseket, két nyaki csigolya törését és vágásokat állapítottak meg.