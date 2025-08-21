Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

Breznica

Az anya hajnali 3:20-kor bement a fiához egy baltával a kezében

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horvátországban súlyos eset történt hajnalban, amikor egy 49 éves anya baltával próbált ártani alvó fiának. A breznicai támadás során a 30 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, és azonnal kórházba szállították, míg az elkövetőt őrizetbe vették és a rendőrség vizsgálja az ügyet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Breznicatámadásanya-fia

Súlyos emberölési kísérlet miatt a 49 éves nőt előállították és őrizetes fogdába vitték, ahol az éjszakát is töltötte. Hogy pontosan mi késztette a nőt arra, hogy a breznicai támadás során szerdán hajnalban, 3 óra 20 perckor baltával próbálja megölni 30 éves, alvó fiát, egyelőre nem ismert. A Jutarnji információi szerint amint a hatóságok értesültek a bűncselekményről, a helyszínre siettek.

Horvát rendőrautó, breznicai támadás
A breznicai támadás után a 30 éves férfit kórházba szállították súlyos sérülésekkel.
Fotó: Vlado Kos / Cropix/ Jutarnji

A breznicai támadás részletei

A vádirat szerint az anya többször baltával sújtott le a fia nyakára, mellkasára és hátára. A szerencsén múlt, hogy a férfi végül meg tudta védeni magát a további támadásoktól, bezárkózott a szobába és segítségért hívta a rendőrséget. A megtámadott 30 éves férfinak a varaždini kórházban nyújtottak orvosi segítséget, ahol felületi fejsérüléseket, két nyaki csigolya törését és vágásokat állapítottak meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!