Úgy úszkál a pénzben, mint Dagobert bácsi, ő mégis bunkerben él és UFO-kra vadászik

A brit milliomos William Sachiti egyszerre feltaláló, vállalkozó és provokatív életművész. Egy elhagyott hidegháborús bázison él, ahol robotokat épít és UFO-kutatás közben technológiai fejlesztésein dolgozik.
William Sachiti Zimbabwében született, majd az Egyesült Királyságban vált ismertté. A brit milliomos az Academy of Robotics alapítója, legismertebb találmánya pedig a Kar-go, az Egyesült Királyság első közúton engedélyezett önvezető autója. Bár komoly fejlesztések kötődnek a nevéhez, a sajtó gyakran „szupergonoszként” emlegeti excentrikus életmódja miatt.
2022-ben egy használaton kívüli RAF-bázist vásárolt Norfolkban, Neatishead település mellett. A terület évtizedekig elhagyatott volt, a radar rozsdásodott, de a brit milliomos itt rendezte be főhadiszállását. A föld alatti nukleáris bunker nemcsak otthona, hanem laboratóriuma is, ahol robotok és mesterséges intelligenciák születnek.
A hely szimbolikus is: Sachiti megszerezte a régi Type–84 radar dokumentációját, majd létrehozott egy RadarBot nevű mesterséges intelligenciát, amely képes radarszakértőként működni. Így indult el UFO-vadász projektje, amely egyszerre hobbi és technológiai kísérlet.
Hedonista vagyok, nem akarok a temető leggazdagabb embere lenni
– mesélte a Daily Mail-nek.
A brit milliomos UFO-vadász a technológiai fejlesztései mellett flamingókat és szarvasokat is gondoz a birtokán.
Az idilli kép mögött azonban feszültségek is meghúzódnak.
A bázisra betörtek, több szarvasát megölték, önvezető autóit megrongálták. Rendszeresen kap gyűlölködő üzeneteket, ezért családját és befektetőit nem meri a bunkerbe hívni.
A brit milliomos így elszigetelten él, miközben megszállottan dolgozik új fejlesztésein. Éjszakákon át robotokat és AI-rendszereket épít, amelyek egyszerre szolgálják a tudományt és az UFO-kutatás különös szenvedélyét.
