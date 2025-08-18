Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

milliomos

Úgy úszkál a pénzben, mint Dagobert bácsi, ő mégis bunkerben él és UFO-kra vadászik

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy hidegháborús radarbázis mélyén él, robotokat és mesterséges intelligenciákat fejleszt, miközben UFO-k után kutat. A Zimbabwében született brit milliomos, William Sachiti életét egyszerre jellemzi zsenialitás és őrült különcség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
milliomostechnológiaUFOrobot

A brit milliomos William Sachiti egyszerre feltaláló, vállalkozó és provokatív életművész. Egy elhagyott hidegháborús bázison él, ahol robotokat épít és UFO-kutatás közben technológiai fejlesztésein dolgozik.

brit milliomos, ufo, ai fejlesztés
William Sachiti, a brit milliomos, aki szabadidejében az UFO kutatásnak és AI-fejlesztésnek szenteli életét (illusztráció) Fotó: Ben Todela/pexels

A brit milliomos UFO vadász techvállalkozó

William Sachiti Zimbabwében született, majd az Egyesült Királyságban vált ismertté. A brit milliomos az Academy of Robotics alapítója, legismertebb találmánya pedig a Kar-go, az Egyesült Királyság első közúton engedélyezett önvezető autója. Bár komoly fejlesztések kötődnek a nevéhez, a sajtó gyakran „szupergonoszként” emlegeti excentrikus életmódja miatt.

2022-ben egy használaton kívüli RAF-bázist vásárolt Norfolkban, Neatishead település mellett. A terület évtizedekig elhagyatott volt, a radar rozsdásodott, de a brit milliomos itt rendezte be főhadiszállását. A föld alatti nukleáris bunker nemcsak otthona, hanem laboratóriuma is, ahol robotok és mesterséges intelligenciák születnek.

A hely szimbolikus is: Sachiti megszerezte a régi Type–84 radar dokumentációját, majd létrehozott egy RadarBot nevű mesterséges intelligenciát, amely képes radarszakértőként működni. Így indult el UFO-vadász projektje, amely egyszerre hobbi és technológiai kísérlet.

Hedonista vagyok, nem akarok a temető leggazdagabb embere lenni

– mesélte a Daily Mail-nek. 

A brit milliomos UFO-vadász a technológiai fejlesztései mellett flamingókat és szarvasokat is gondoz a birtokán.

Az idilli kép mögött azonban feszültségek is meghúzódnak. 

A bázisra betörtek, több szarvasát megölték, önvezető autóit megrongálták. Rendszeresen kap gyűlölködő üzeneteket, ezért családját és befektetőit nem meri a bunkerbe hívni.

A brit milliomos így elszigetelten él, miközben megszállottan dolgozik új fejlesztésein. Éjszakákon át robotokat és AI-rendszereket épít, amelyek egyszerre szolgálják a tudományt és az UFO-kutatás különös szenvedélyét.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!