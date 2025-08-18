Úgy úszkál a pénzben, mint Dagobert bácsi, ő mégis bunkerben él és UFO-kra vadászik

A brit milliomos William Sachiti egyszerre feltaláló, vállalkozó és provokatív életművész. Egy elhagyott hidegháborús bázison él, ahol robotokat épít és UFO-kutatás közben technológiai fejlesztésein dolgozik.

William Sachiti, a brit milliomos, aki szabadidejében az UFO kutatásnak és AI-fejlesztésnek szenteli életét (illusztráció) Fotó: Ben Todela/pexels

A brit milliomos UFO vadász techvállalkozó

William Sachiti Zimbabwében született, majd az Egyesült Királyságban vált ismertté. A brit milliomos az Academy of Robotics alapítója, legismertebb találmánya pedig a Kar-go, az Egyesült Királyság első közúton engedélyezett önvezető autója. Bár komoly fejlesztések kötődnek a nevéhez, a sajtó gyakran „szupergonoszként” emlegeti excentrikus életmódja miatt.

Meet eccentric entrepreneur, William Sachiti, who is developing self-navigating robots for the NHS, rescuing Scottish deer, and planning to bring giraffes and zebras from Ukraine to RAF Neatishead. https://t.co/QAoPkOcjmy pic.twitter.com/b7qOhCMtQf — EDP Business (@edpbusiness) January 15, 2023

2022-ben egy használaton kívüli RAF-bázist vásárolt Norfolkban, Neatishead település mellett. A terület évtizedekig elhagyatott volt, a radar rozsdásodott, de a brit milliomos itt rendezte be főhadiszállását. A föld alatti nukleáris bunker nemcsak otthona, hanem laboratóriuma is, ahol robotok és mesterséges intelligenciák születnek.

A hely szimbolikus is: Sachiti megszerezte a régi Type–84 radar dokumentációját, majd létrehozott egy RadarBot nevű mesterséges intelligenciát, amely képes radarszakértőként működni. Így indult el UFO-vadász projektje, amely egyszerre hobbi és technológiai kísérlet.

Hedonista vagyok, nem akarok a temető leggazdagabb embere lenni

– mesélte a Daily Mail-nek.

A brit milliomos UFO-vadász a technológiai fejlesztései mellett flamingókat és szarvasokat is gondoz a birtokán.

Az idilli kép mögött azonban feszültségek is meghúzódnak.

A bázisra betörtek, több szarvasát megölték, önvezető autóit megrongálták. Rendszeresen kap gyűlölködő üzeneteket, ezért családját és befektetőit nem meri a bunkerbe hívni.

A brit milliomos így elszigetelten él, miközben megszállottan dolgozik új fejlesztésein. Éjszakákon át robotokat és AI-rendszereket épít, amelyek egyszerre szolgálják a tudományt és az UFO-kutatás különös szenvedélyét.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.