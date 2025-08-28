Hírlevél

Sokk: brit turista biztosítási hiba miatt halt meg Görögországban

Egy brit turista görögországi nyaralása tragédiába torkollott. A férfi állapota hirtelen romlott, és Athénban került kórházba, ahol lélegeztetőgépre kapcsolták. A brit turista biztosítási ügye vitát váltott ki, mivel a kötvényt érvénytelennek minősítették.
Egy brit turista, a 67 éves Alan Kirby, Zante szigetén lett rosszul, ahol „szeptikus sokkot” kapott, majd tüdőgyulladást és feltételezett tüdőrákot diagnosztizáltak nála. Állapota gyorsan romlott, ezért Athénba szállították, ahol lélegeztetőgépre került - írja a Daily Mail

brit turista
A brit turista tüdőrák gyanújával került kórházba Görögországban. Fotó: Unsplash

Brit turista és a biztosítási hiba következményei

Kirby azt hitte, biztosítás fedezi kezelését, ám a kötvényt érvénytelenítették, mert nem jelentette a biztosítónak korábban diagnosztizált tüdőelváltozását. A család emiatt több mint 14 000 fontos (kb. 6 millió forintos) számlát kapott, és a 45 000 fontos (kb. 19 millió forintos) légi mentés költségeit sem tudták fedezni.

A férfi a Global Health Insurance Card keretében állami kórházban maradt kezelés alatt, de állapota nem tette lehetővé, hogy haza tudják szállítani. Családja adománygyűjtést indított, hogy finanszírozni tudják a hazautat, ám Kirby végül Athénban hunyt el.

 

