Sokk: brit turista biztosítási hiba miatt halt meg Görögországban

Egy brit turista, a 67 éves Alan Kirby, Zante szigetén lett rosszul, ahol „szeptikus sokkot” kapott, majd tüdőgyulladást és feltételezett tüdőrákot diagnosztizáltak nála. Állapota gyorsan romlott, ezért Athénba szállították, ahol lélegeztetőgépre került - írja a Daily Mail.

A brit turista tüdőrák gyanújával került kórházba Görögországban. Fotó: Unsplash

Brit turista és a biztosítási hiba következményei

Kirby azt hitte, biztosítás fedezi kezelését, ám a kötvényt érvénytelenítették, mert nem jelentette a biztosítónak korábban diagnosztizált tüdőelváltozását. A család emiatt több mint 14 000 fontos (kb. 6 millió forintos) számlát kapott, és a 45 000 fontos (kb. 19 millió forintos) légi mentés költségeit sem tudták fedezni.

Brit tourist dies suddenly in Athens after mysterious pain in side at dinnertimehttps://t.co/30vblVwHTO pic.twitter.com/B5CAgV9V8s — The Mirror (@DailyMirror) August 28, 2025

A férfi a Global Health Insurance Card keretében állami kórházban maradt kezelés alatt, de állapota nem tette lehetővé, hogy haza tudják szállítani. Családja adománygyűjtést indított, hogy finanszírozni tudják a hazautat, ám Kirby végül Athénban hunyt el.