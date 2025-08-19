Rázva, nem keverve: óriási vita robbant ki a legendás ügynök jövőjéről

A 72 éves Brosnan 1995 és 2002 között négy filmben formálta meg az ikonikus titkos ügynököt, és izgatottan várja, hogy láthassa a következő férfit, aki Daniel Craiget váltja a címszerepben. Mindjárt talált is egy hű szövetségest, a 80 éves Helen Mirrent, aki kategorikusan kijelentette, hogy Bond soha nem lehet nő.

Pierce Brosnan, az egykori 007-es ügynök.

Fotó: Luke Varley / Pierce Brosnan as Conrad Harrigan in Mobland, episode 4, season 1, Streaming on Paramount+ 2025. Photo Credit: Luke Varley/Paramount+/Rat Trap

Brosnan nyilatkozata

„Én harcos feminista vagyok, de James Bondnak férfinak kell lennie, nem lehet nő. Ez egyszerűen nem működik. James Bond, az legyen vérbeli James Bond, különben valami mássá válik” – nyilatkozta az Oscar-díjas színésznő a SAGA magazinnak.

Imádom Bond világát, és nagyon kíváncsian várom, ki lesz az a férfi, aki hitelesen meg tudja formálni a 007-es ügynököt, és ezzel új életet és lendületet kap majd ez a karakter. Nagyon jót tett nekem a szuperhős szerep. Ez egy olyan ajándék, amely örökre velem marad. Most már csak egy vagyok a majdani nézők közül, aki hátradőlve várja, ki és hogyan fogja játszani Bondot”

– nyilatkozta Brosnan.

Helen Mirren pedig a The Standardnak elárulta, hogy annak ellenére csodálattal tekintett a karaktert megformáló színészekre, hogy sosem voltam Bond nagy híve.

„Pierce Brosnant és az utána következő Bondot, Daniel Craiget is csak dicsérni tudom, nagyon kedvesek, ám a James Bond-sorozat nem igazán az én világom volt, tényleg nem. Sosem szerettem igazán a szuper ügynököt, és azt, ahogy a nők viselkedtek a filmben” – árulta el a The Standardnak Mirren., és hozzátette, határozottan ellenzi egy női 007-es „bevetését”, és a sorozat egész koncepciója szexizmusból fakad. Szerinte a valódi nőkről szóló történetek jobban megérdemlik a figyelmet.

A 007 rajongói attól tartottak, hogy a multimilliárdos Jeff Bezos által tulajdonolt Amazon Studios, az ébredés kultúrájának a jegyében nőre bízná a karakter megformálását. Ennek azonban ellentmond az, hogy a korábbi jogtulajdonos, Barbara Broccoli és Michael G. Wilson határozottan védte a brit hős imázsát, mióta 1995-ben átvették a Bond-filmek mögött álló céget.

Mindenesetre a rajongók panaszkodnak, mert az Amazon tervei szerint további sorozatokat készítenének, közülük az egyik a 007-es titkárnőjére a összpontosítana, és ezzel sérülne a Bond imázs. Attól tartanak, hogy az Amazon megpróbálja az ébredés kultúrájával összehangolni James Bondot.