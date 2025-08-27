Megrendítő őszinteséggel beszélt Bruce Willis állapotáról a felesége

Bruce Willis felesége, Emma Heming őszintén beszélt arról, milyen nehézségekkel jár együtt élni a színész frontotemporális demenciájával – írja a Mirror.

Bruce Willis amerikai színész

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Bruce Willis 2023-ban kapta meg a diagnózist, és azóta családja minden erejével mellette áll.

Emma elmondta, hogy bár férje állapota fokozatosan romlik, időnként még mindig felcsillan a régi Bruce személyisége.

„Vannak pillanatok” – mesélte könnyeivel küszködve. – „A nevetése… olyan igazi, szívből jövő. És amikor látom azt a huncut csillogást a szemében, olyan, mintha visszakapnám őt egy pillanatra. De ezek a pillanatok sajnos gyorsan tovatűnnek, ez az egészben a legnehezebb.”

Bruce Willisnél 2023 februárjában diagnosztizáltak frontotemporális demenciát (FTD), miután egy évvel korábban afáziát állapítottak meg nála. Az FTD egy ritka, fokozatosan súlyosbodó idegrendszeri betegség, amely elsősorban a személyiséget, a viselkedést és a beszédkészséget érinti. Bár a sztár fizikai állapota jó családja szerint jó, a betegség miatt egyre több kommunikációs nehézséggel kell szembenézniük.