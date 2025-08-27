Hírlevél

Megrendítő őszinteséggel beszélt Bruce Willis állapotáról a felesége

Egyre nehezebbek a mindennapok Bruce Willis gyógyíthatatlan betegsége miatt. A sztár felesége őszintén beszélt a nehézségekről, amin a család nap mint nap átmegy, de nem adják fel, minden erejükkel Bruce Willis mellett állnak, aki fizikai erejét ugyan megőrizte, de egyre nehezebben kommunikál.
Bruce Willis felesége, Emma Heming őszintén beszélt arról, milyen nehézségekkel jár együtt élni a színész frontotemporális demenciájával – írja a Mirror. 

Bruce Willis amerikai színész
Bruce Willis amerikai színész
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Bruce Willis 2023-ban kapta meg a diagnózist, és azóta családja minden erejével mellette áll. 

Emma elmondta, hogy bár férje állapota fokozatosan romlik, időnként még mindig felcsillan a régi Bruce személyisége. 

„Vannak pillanatok” – mesélte könnyeivel küszködve. – „A nevetése… olyan igazi, szívből jövő. És amikor látom azt a huncut csillogást a szemében, olyan, mintha visszakapnám őt egy pillanatra. De ezek a pillanatok sajnos gyorsan tovatűnnek, ez az egészben a legnehezebb.” 

Bruce Willisnél 2023 februárjában diagnosztizáltak frontotemporális demenciát (FTD), miután egy évvel korábban afáziát állapítottak meg nála. Az FTD egy ritka, fokozatosan súlyosbodó idegrendszeri betegség, amely elsősorban a személyiséget, a viselkedést és a beszédkészséget érinti. Bár a sztár fizikai állapota jó családja szerint jó, a betegség miatt egyre több kommunikációs nehézséggel kell szembenézniük. 

 

