Bruce Willis

Bruce Willis küzdelme: párja emlékezett helyette a legnehezebb pillanatokra

Emma Hemmings őszintén beszél életük legnehezebb időszakáról, amikor párja egészsége drámaian megváltozott. A dokumentumfilmben Emma elárulta, milyen hatással volt rá és családjára Bruce Willis afáziája és demenciája.
Bruce WillisEmma Hemmingsküzdelemszínészdokumentumfilm

Emma Hemmings, egy új dokumentumfilmben számolt be életének egyik legnehezebb időszakáról. Őszintén beszélt a sorsfordító időszakról, amelyet párjával, Bruce Willisszel együtt él át a fájdalmas diagnózis óta – írja a Bild. 

Bruce Willis amerikai színész
Bruce Willis amerikai színész
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Bruce Willis gyógyíthatatlan beteg

„Mintha szabad esésben zuhantam volna” – idézte fel Emma a diagnózis napját. 2023 tavaszán vált ismertté, hogy a hollywoodi színész, Bruce Willis afáziában és demenciában szenved, ami miatt karrierjét azonnal befejezte, és visszavonult a családja körébe. 

„Teljes pánikban voltam, csak azt hallottam, amit az orvos mondott, utána minden elsötétült” – emlékezett vissza Emma. 

A helyzet különösen nehéz, mert a betegség gyógyíthatatlan. A párnak nem marad más választása, mint elfogadni a helyzetet és minél több időt együtt tölteni, amíg lehet. A betegség előrehaladtával a tünetek egyre súlyosabbak lesznek, többek között Bruce beszédkészsége is jelentősen romlik. 

 

