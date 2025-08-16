Bruce Willis küzdelme: párja emlékezett helyette a legnehezebb pillanatokra

Emma Hemmings, egy új dokumentumfilmben számolt be életének egyik legnehezebb időszakáról. Őszintén beszélt a sorsfordító időszakról, amelyet párjával, Bruce Willisszel együtt él át a fájdalmas diagnózis óta – írja a Bild.

Bruce Willis amerikai színész

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Bruce Willis gyógyíthatatlan beteg

„Mintha szabad esésben zuhantam volna” – idézte fel Emma a diagnózis napját. 2023 tavaszán vált ismertté, hogy a hollywoodi színész, Bruce Willis afáziában és demenciában szenved, ami miatt karrierjét azonnal befejezte, és visszavonult a családja körébe.

„Teljes pánikban voltam, csak azt hallottam, amit az orvos mondott, utána minden elsötétült” – emlékezett vissza Emma.

A helyzet különösen nehéz, mert a betegség gyógyíthatatlan. A párnak nem marad más választása, mint elfogadni a helyzetet és minél több időt együtt tölteni, amíg lehet. A betegség előrehaladtával a tünetek egyre súlyosabbak lesznek, többek között Bruce beszédkészsége is jelentősen romlik.