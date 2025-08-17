Négyen szörnyethaltak a kocsiban, a sofőr túlélte – de hogyan?

Brutális baleset történt Észak-Rajna-Vesztfáliában szombat hajnalban. Egy 16 éves tinédzser szülei autójával felcsavarodott egy fára. A tragédiában négy tizenéves a helyszínen életét vesztette, a sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba – írja a Bild.

Brutális baleset, nem tudni, a sofőr hogyan élhette túl

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint az autó egy hosszú kanyarban eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, és teljes sebességgel egy fának csapódott. Az ütközés erejétől a személygépkocsi többször is átfordult, majd az árokban állt meg, az oldalára borulva.

A brutális balesetben egy 14 és egy 16 éves lány, valamint két 19 éves fiú a helyszínen meghalt.

A 16 éves sofőr csodával határos módon túlélte a tragédiát, őt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, a helyszínen dolgozó tűzoltókat és mentőket krízistanácsadó segíti a helyszínen látottak feldolgozásához.