Sokkoló részletek: így végeztek a terhes nővel

Augusztus 7-én két túrázó a Jackson Township egyik vidéki útja mentén erős szagnyomot követve bukkant a brutális gyilkosság áldozatára, a 28 éves Brittany Fuhr-Storms holttestére. A nő testét törölközőkbe és ponyvába csavarták, majd egy nagy műanyag tárolóban hagyták az út szélén. A boncolás megállapította, hogy Fuhr-Storms halálakor terhes volt – írja a NY Post.

Brutális gyilkosság Ohio államban – egy terhes nő testét műanyag tárolóban hagyták egy vidéki út szélén.

Fotó: Unsplash

Brutális gyilkosság: egy hétig rejtegették a terhes nő holttestét

A nyomozás során a rendőrség eljutott a nő utolsó ismert lakcímére, ahol James Rotherbusch otthonában vérnyomokat, kék ponyvát, csavarokat és a holttest csomagolásához hasonló törölközőket találtak. A férfi beismerte, hogy a nő „gyanús körülmények között” halt meg nála, holttestét napokig a zuhanyzóban hagyta, majd egy műanyag tárolóban az út szélére vitte.

Pregnant Ohio woman’s body found stuff inside plastic bin leading to the arrest of two men https://t.co/0N4s85H3nU pic.twitter.com/uh7S8BJNw1 — New York Post (@nypost) August 11, 2025

A második gyanúsított, Ricky J. Sheppard megpróbált elmenekülni, de elfogták. A rendőrségnek azt állította, hogy Fuhr-Storms kábítószer-túladagolásban halt meg, testét pedig egy hétig a lakásban tartották, mielőtt megszabadultak tőle. Mindkét férfi tudott róla, hogy a nő terhes volt.

A halál pontos oka és módja még nem ismert. A két gyanúsított ellen holttest meggyalázása és bizonyítékok eltüntetése miatt emeltek vádat, Rotherbusch további kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt is felel.