Veszélyben a fiatalok: az ártatlannak tűnő éjszakai program hirtelen halált okozhat

Több mint 70 ezer ember adatait elemezve arra jutottak, hogy a későn fekvés, a sok alkohol és a rendszertelen alvás mind hozzájárulnak a bajhoz. A bulikóma tehát nemcsak másnaposságot, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet – írja a Bild.

A bulikóma és az alkoholfogyasztás káros az egészségre.

Fotó: AFP

Bulikóma, a láthatatlan gyilkos

Az alvási apnoe során alvás közben a légutak időről időre elzáródnak, ami oxigénhiányhoz vezet. Ez nappali fáradtságot, koncentrációs zavarokat okozhat, hosszabb távon pedig növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a depresszió és a demencia kockázatát is.

Súlyos esetben akár hirtelen szívhalált is kiválthat.

A kutatás szerint szombaton 18%-kal nagyobb az esély a közepes vagy súlyos apnoéra, mint egy átlagos hétköznapon. Ha valaki hétvégén sokkal többet alszik, a kockázat akár 47%-kal is megugrik. A férfiak és a fiatalabbak különösen veszélyeztetettek.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy hétvégén se borítsuk fel teljesen az alvásrendünket, és minden éjjel próbáljunk meg 7–9 órát aludni.

Alkohol hatása az agyra: felkavaró részletek

A szeszes italok egészségromboló hatásáról már rengeteg ismeretünk van; többek között károsítják a májat és számos szervünket, illetve tönkreteszik az agyunkat. Egy amerikai pszichiáter egy ittas tinédzser példáján keresztül szemléltetette az alkohol pusztítását. Megaállapította, hogy az alkohol hatása az agyra nem az agysejtek megölése révén érvényesül, hanem a köztük lévő kapcsolatokat rombolja le, ami többek között az önkontroll elvesztéséhez vezet.