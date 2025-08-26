Nem volt elég szép? Kiküldték a bombázó modellt a hírhedt fesztivál orgiasátrából

A Burning Man fesztivál évről évre tízezreket vonz a nevadai sivatagba, ahol nemcsak a művészetek és a különleges közösségi élmények kapnak főszerepet, hanem a fesztivál legendás „szexsátra”, az Orgy Dome is – írja a DailyStar.

A Burning Man fesztivál híres sátra, az Orgy Dome Fotó: YouTube/andthentheresonly love

Az orgiasátorba való belépéshez partnerrel kell érkezni, bent azonban mindenki szabadon válogathat. A szervezők szerint a helyszín „biztonságos, beleegyezésen alapuló befogadó tér”. A sátorban matracok, párnák, kanapék és függönyök várják a résztvevőket.

A celeb pár éve kereste fel a Burning Man fesztivál orgiasátrát

A fesztiválon Bri Teresi Instagram-modell is felkereste a híres sátrat, később közösségi oldalán mesélte el, mi történik odabent. A celeb elmondása szerint pár éve barátaival ment be a sátorba, ott azonban nem érezte magát komfortosan, és nem vett részt elég aktívan az eseményekben, ezért a szervezők kitették a szexsátorból.

„Borzalmas szag volt, és sok mindent láttam, amitől inkább nevethetnékem támadt. Egy lánnyal csókolóztunk, de egyikünk sem akarta folytatni. Végül közölték, hogy ha nem veszünk részt aktívan, akkor távoznunk kell” – idézte fel a történteket.