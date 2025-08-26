Nem volt elég szép? Kiküldték a bombázó modellt a hírhedt fesztivál orgiasátrából

Hírlevél

Kiküldtek egy modellt a híres fesztivál orgiasátrából Nevadában. A Burning Man fesztivál leghíresebb sátra, az úgynevezett Orgy Dome minden évben tömegeket vonz, azonban egy híres modellt kitessékeltek a helyszínről.
A Burning Man fesztivál évről évre tízezreket vonz a nevadai sivatagba, ahol nemcsak a művészetek és a különleges közösségi élmények kapnak főszerepet, hanem a fesztivál legendás „szexsátra”, az Orgy Dome is – írja a DailyStar. 

A Burning Man fesztivál leghíresebb sátra az Orgy Dome.
A Burning Man fesztivál híres sátra, az Orgy Dome Fotó: YouTube/andthentheresonly love

Az orgiasátorba való belépéshez partnerrel kell érkezni, bent azonban mindenki szabadon válogathat. A szervezők szerint a helyszín „biztonságos, beleegyezésen alapuló befogadó tér”. A sátorban matracok, párnák, kanapék és függönyök várják a résztvevőket. 

A celeb pár éve kereste fel a Burning Man fesztivál orgiasátrát

A fesztiválon Bri Teresi Instagram-modell is felkereste a híres sátrat, később közösségi oldalán mesélte el, mi történik odabent. A celeb elmondása szerint pár éve barátaival ment be a sátorba, ott azonban nem érezte magát komfortosan, és nem vett részt elég aktívan az eseményekben, ezért a szervezők kitették a szexsátorból. 

image

„Borzalmas szag volt, és sok mindent láttam, amitől inkább nevethetnékem támadt. Egy lánnyal csókolóztunk, de egyikünk sem akarta folytatni. Végül közölték, hogy ha nem veszünk részt aktívan, akkor távoznunk kell” – idézte fel a történteket. 

 

