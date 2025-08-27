Legalább 25 ember meghalt egy buszbalesetben Kabulban helyi idő szerint szerda hajnalban – írja az ABC News.

A sofőr hibázott a buszbalesetben, amelyben legalább 25 ember meghalt

Fotó: Unsplash

A tragédia a főváros Arghandi nevű körzetében történt. A busz Afganisztán déli részéből tartott a fővárosba, amikor a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, és a busz felborult.

A buszbalesetben a 25 halálos áldozaton túl további 27 ember megsérült.

Abdul Mateen Qani, az afganisztáni belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a balesetet a figyelmetlen és túl merész vezetés okozta.

A szerencsétlenség csupán egy héttel azután történt, hogy Herat tartományban egy közlekedési balesetben legalább 80 ember halt meg.