Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

buszbaleset

A sofőr hibázott a buszbalesetben, amelyben legalább 25 ember meghalt

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felborult egy utasokkal teli busz Afganisztánban. A balesetben legalább 25 ember meghalt, 27-en megsérültek. A tragédia csupán egy héttel azután történt, hogy egy másik buszbalesetben 80 ember életét vesztette az országban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszbalesethalálos buszbalesetfelborulKabulAfganisztán

Legalább 25 ember meghalt egy buszbalesetben Kabulban helyi idő szerint szerda hajnalban – írja az ABC News. 

A sofőr hibázott a buszbalesetben, amelyben legalább 25 ember meghalt
A sofőr hibázott a buszbalesetben, amelyben legalább 25 ember meghalt
Fotó: Unsplash

A tragédia a főváros Arghandi nevű körzetében történt. A busz Afganisztán déli részéből tartott a fővárosba, amikor a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, és a busz felborult. 

A buszbalesetben a 25 halálos áldozaton túl további 27 ember megsérült. 

Abdul Mateen Qani, az afganisztáni belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a balesetet a figyelmetlen és túl merész vezetés okozta. 

A szerencsétlenség csupán egy héttel azután történt, hogy Herat tartományban egy közlekedési balesetben legalább 80 ember halt meg. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!