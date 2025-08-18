Hírlevél

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Brutális cápatámadás - egy hajszálon múlt az élete

Rémisztő pillanatok játszódtak le Ausztrália keleti partján, amikor egy szörfös deszkáját kettétörte egy hatalmas harapás. A cápa támadása miatt ideiglenesen le kellett zárni a strandot, de a férfi csodával határos módon sértetlenül megúszta az esetet.
Az új-dél-walesi Cabarita strandon hétfő reggel történt az eset, amikor egy cápa nagy darabot harapott ki egy szörfös deszkájából. A helyi önkormányzat azonnal lezárta a területet, miután a parton láthatóvá vált a kettétört deszka és a hatalmas, harapás alakú nyom. Szerencsére a sportoló nem sérült meg, de az incidens komoly félelmet keltett a környéken.

Cápa - Great White Shark, carcharodon carcharias, Adult emerging from Sea, False Bay in South Africa
Cápatámadás Ausztráliában - illusztráció!
Fotó: slowmotiongli / Shutterstock

Kelly Slater, a tizenegyszeres szörfvilágbajnok, az Instagramon reagált a történtekre, és „hihetetlennek” nevezte, hogy a szörfös épségben megmenekült. Hozzátette, hogy az ilyen esetek újra és újra emlékeztetik a sportolókat a tenger veszélyeire.

Újabb figyelmeztetés a tenger szerelmeseinek - cápa miatt zárják be a strandot

Nem ez volt az első alkalom, hogy ezen a partszakaszon cápa okozott pánikot. Kevesebb mint két hónapja ugyanitt egy fiút is megharapott egy példány. A hatóságok drónokat vetettek be a víz megfigyelésére, miközben a strandot lezárták és tiltótáblákat helyeztek ki.

A Surf Life Saving New South Wales szóvivője szerint a szörfdeszkák sokszor életeket mentenek, hiszen elnyelik az elsődleges támadást. A mostani eset is arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyílt vízen minden percben ott leselkedhet a veszély

 

