Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

cápa

Egyre közelebb merészkednek a cápák a partokhoz, ez az oka

Az utóbbi időben egyre több nagy fehér cápát látnak Észak-Amerika partjainál, főleg Maine és Kanada környékén. A cápák gyakori megjelenése a fókák számának növekedésével hozható összefüggésbe, amelyek bőséges táplálékot biztosítanak számukra.
Az új adatok szerint a ragadozók északabbra húzódnak, és hosszabb ideig maradnak olyan vizekben, mint New Hampshire, Maine és Nova Scotia partjai. Bár a cápák gyakrabban bukkannak fel, az emberekkel való veszélyes találkozások száma még mindig rendkívül ritka írja az Independent.

cápák
A nagy fehér cápák genetikai jellegzetességére egyelőre nincs tudományos magyarázat.
Fotó:  Connect Images

Cápák támadhatnak a strandolókra

Maine-ben például csak 2020-ban történt az első halálos eset. A kutatók szerint ez az elmozdulás természetes válasz a tápláléklánc változásaira. A helyi közösségeknek, így a halászoknak és a strandolóknak is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Egyre több kampány hívja fel a figyelmet a biztonságos tengerparti viselkedésre. A cápák megjelenése egyszerre jelent kihívást és bizonyítékot arra, hogy a tengeri ökoszisztéma helyreállóban van.

A Floridai Természettudományi Múzeum szakemberei a világ különböző tájairól származó, több mint százötven nagy fehér cápa genetikai állományát vizsgálták. Az eredmény mindenkit meglepett: a cápák nem egyetlen nagy, összefüggő populációt alkotnak, hanem három, genetikialag jól elkülöníthető csoportban élnek. 

 

