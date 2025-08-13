Hírlevél

Rendkívüli

veszély

Horrorisztikus: elevenen falta fel a cápa a vitorlázót

Egy floridai nő több mint hét órán át úszott az életéért, miután szemtanúja volt, ahogy barátját egy cápa támadja meg és falja fel a vízben. A történet egyik legfélelmetesebb pillanata úgy zajlott, mintha csak a Cápa című film egyik cápatámadás jelenete lett volna.
veszélyparthajóvihar

Tamara Ennis 21 éves pincérnőként került élete legborzalmasabb helyzetébe 1981 augusztusában, Ormond Beach közelében. Egy katamaránon vitorlázott három társával – a hajó tulajdonosával, Daniel Perrinnel, Randy Cohennel és Christy Wapniarskival – amikor egy hirtelen jött vihar felborította a kis hajót, és mindannyian a cápatámadások veszélyének kitett vízbe zuhantak – írja a Daily Star.

Tamara Ennis túlélte a cápatámadást, de szeme láttára ölte meg a ragadozó barátnőjét – a jelenet a Cápa film egyik jelenetére hasonlított.
Fotó: Unsplash

A cápatámadás pillanata a nyílt vízen

Hat órán át sodródtak étel és ivóvíz nélkül, fürdőruhában, egyre távolabb a parttól. Hajnalban Tamara elhatározta, hogy úszni kezd, mielőtt teljesen felkel a nap, nehogy elveszítsék az irányt. Egy óra úszás után visszanézett, és meghallotta Christy kétségbeesett kiabálását. Először azt hitte, barátnője fuldoklik, ám hamar kiderült: egy cápa köröz körülötte.

Tamara így emlékezett: „Láttam, ahogy a vízben csapkod, majd hirtelen, pont úgy, mint a Cápa című filmben, felegyenesedett a vízből, aztán visszazuhant. Tudtam, hogy akkor érte a támadás. Teljesen sápadt volt, hófehér – tudtam, hogy meghalt.”

Tamara, látva, hogy nem tud segíteni, tovább úszott. Öt óra a vízben töltött idő után Tamara súlyosan kimerült, hallucinált és leégett a napon.

Végül hét óra úszás után elérte a partot, ahol egy vízimentő sietett a segítségére. Christy maradványait soha nem találták meg.

 

