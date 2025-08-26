Soha nem készült el, mégis milliókat nyűgözött le ez a villa

A Casa Brutale eredetileg az Égei-tenger felett, egy sziklába vájva valósult volna meg, üveg homlokzattal és drámai panorámával. A Blic információi szerint a koncepció a megszokott luxusvilláktól eltérően nem a tájból kiemelkedve, hanem abba belesimulva kívánta megvalósítani az ember és a természet harmóniáját.

A Casa Brutale projekt célja az volt, hogy az épület a táj részévé váljon, ahelyett, hogy kiemelkedne belőle

Fotó: Blic / Profimedia

Casa Brutale: a meg nem valósult tervből lett legenda

A merész tervet azonban soha nem követte kivitelezés: a magas költségek, a mérnöki kihívások és a szigorú engedélyezési folyamat megakadályozták a megépítését. Mindez nem gátolta meg abban, hogy világszerte legendává váljon, és az innovatív építészet egyik legismertebb hivatkozási pontja legyen.