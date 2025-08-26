Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

Görögoroszág

Soha nem készült el, mégis milliókat nyűgözött le ez a villa

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kevés olyan építészeti terv született az elmúlt évtizedben, amely annyira megmozgatta volna a világ fantáziáját, mint ez a görög projekt. A Casa Brutale egy merész építészeti koncepció, amely a brutalizmus és a minimalizmus ötvözésével vált világszerte ismertté, noha soha nem épült meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Görögoroszágépítészeti bravúrluxusvillaépítészet

A Casa Brutale eredetileg az Égei-tenger felett, egy sziklába vájva valósult volna meg, üveg homlokzattal és drámai panorámával. A Blic információi szerint a koncepció a megszokott luxusvilláktól eltérően nem a tájból kiemelkedve, hanem abba belesimulva kívánta megvalósítani az ember és a természet harmóniáját.

A Casa Brutale projekt célja az volt, hogy az épület a táj részévé váljon, ahelyett, hogy kiemelkedne belőle.
A Casa Brutale projekt célja az volt, hogy az épület a táj részévé váljon, ahelyett, hogy kiemelkedne belőle
Fotó: Blic /  Profimedia

Casa Brutale: a meg nem valósult tervből lett legenda

A merész tervet azonban soha nem követte kivitelezés: a magas költségek, a mérnöki kihívások és a szigorú engedélyezési folyamat megakadályozták a megépítését. Mindez nem gátolta meg abban, hogy világszerte legendává váljon, és az innovatív építészet egyik legismertebb hivatkozási pontja legyen.

Az utóbbi években felmerült, hogy a Casa Brutale átalakított formában megépülhet Libanonban, a Fakra-hegyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!