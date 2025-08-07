Az Associated Press több mint három órányi interakciót tekintett át a ChatGPT és a kutatók között, akik sebezhető tinédzsereknek adták ki magukat. A chatbot jellemzően figyelmeztetett a kockázatos tevékenységekre, de meglepően részletes és személyre szabott terveket is kidolgozott a drogfogyasztásra, a kalóriaszegény diétákra vagy az önkárosításra vonatkozóan. A Digitális Gyűlölet Elleni Központ kutatói nagyszabásúan megismételték vizsgálataikat, és a ChatGPT 1200 válaszának több mint felét veszélyesnek minősítették. „Ki akartuk próbálni a korlátokat” – mondta Imran Ahmed, a csoport vezérigazgatója. „A zsigeri első reakció az volt: »Jaj, Istenem, nincsenek is korlátok.« A korlátok teljesen hatástalanok. Alig vannak ott – ha van is valami, akkor csak egy fügefalevél!”

Mindegy, hogy hazudik vagy hallucinál, a ChatGPT komoly kárt tud okozni.

Reagált a ChatGPT készítője

Az OpenAI, a ChatGPT készítője a jelentés megtekintése után azt nyilatkozta, hogy folyamatosan finomítják a chatbot azon képességét, hogy azonosítsa az érzékeny helyzeteket és megfelelően reagáljon rájuk. „Néhány beszélgetés a ChatGPT-vel kezdetben ártalmatlannak vagy kísérletező jellegűnek tűnhet, de érzékenyebb területre is átcsaphat” – idézi az AP a cég közleményét. Az OpenAI nem tért ki közvetlenül a jelentés megállapításaira vagy arra, hogy a ChatGPT hogyan hat a tinédzserekre, de azt mondta, hogy arra összpontosít, hogy „ilyen forgatókönyveket helyesen kezeljen” olyan eszközökkel, amelyek „jobban felismerik a mentális vagy érzelmi stressz jeleit”, és javítják a chatbot viselkedését.

A JPMorgan Chase júliusi jelentése szerint körülbelül 800 millió ember, azaz a világ népességének nagyjából 10%-a használja a ChatGPT-t. „Ez egy olyan technológia, amely hatalmas ugrásokat tehet lehetővé a termelékenység és az emberi megértés terén, ugyanakkor sokkal rombolóbb, rosszindulatúbb értelemben is képessé tesz erre” – mondta Imran Ahmed. Számára a legnagyobb döbbenetet az okozta, hogy a ChatGPT egy 13 éves lány hamis profiljához generált három érzelmileg lesújtó búcsúlevelet – az egyik levelet a szüleinek, a többit pedig testvéreinek és barátainak címezte.