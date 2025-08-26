Sokkoló vádak: egy tinédzser meghalt a ChatGPT miatt

Egy amerikai tinédzser, Adam Rayn szülei állítják, hogy gyermekük a mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetései miatt került egyre mélyebb válságba. A fiú heteken keresztül a ChatGPT-hez fordult, amely először a házi feladatban segített neki, később azonban bizalmas beszélgetéseket folytattak szorongásairól és gondjairól - írja a Blic.

A szülők állítása szerint a ChatGPT még a búcsúlevél megfogalmazásában is segített

Fotó: x / People

A ChatGPT miatt indított pert a gyászoló család

A család 40 oldalas keresetet nyújtott be a kaliforniai bíróságon, amelyben az OpenAI-t és vezérigazgatóját, Sam Altmant nevezik meg alperesként. Állításuk szerint a ChatGPT nem csupán figyelmen kívül hagyta a fiú segélykiáltásait, hanem olyan válaszokat is adott, amelyek súlyosbíthatták a helyzetet.

A szülők elmondása szerint fiuk több ezer oldalnyi beszélgetést folytatott a robottal. Ezek közül néhányban a ChatGPT állítólag még a fiú búcsúlevelének megfogalmazásában is segítséget nyújtott.

Az OpenAI szóvivője közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy mélyen együttéreznek a családdal. Mint mondták, a rendszer vészhelyzetekben krízisvonalakhoz próbálja irányítani a felhasználót, de elismerték, hogy hosszabb interakciók során ezek a mechanizmusok gyengülhetnek. A cég ígéretet tett a biztonsági protokollok továbbfejlesztésére.