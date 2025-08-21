Elképesztő felfedezés: ebből épülhetnek a jövő útjai!

Az aszfaltgyártás során gyakran használnak adalékanyagokat (későbbiekben majd ezek lehetnek a cigarettacsikkek) a burkolat erősítésére és rugalmasabbá tételére. A cigarettaszűrőkben található cellulózrostok hasonló szerepet tölthetnek be, mint a hagyományos ipari rostanyagok. Az e-cigaretta szűrők még ígéretesebbek, hiszen hosszabbak és sűrűbben tartalmaznak erősítő szálakat, például polilaktid (PLA) rostokat - írja a Fox News.
A folyamat több lépésből áll:
Akár az aszfalt 40%-a is készülhet újrahasznosított cigarettaszűrőkből.
A kutatások szerint a cigarettacsikkekből készült aszfalt nemcsak környezetbarát, hanem tartósabb is. Az apró rostok növelik az utak ellenállását a forgalmi terheléssel és hőmérséklet-változásokkal szemben, miközben a gyártás energiaigénye és károsanyag-kibocsátása is csökken.
Európában már meg is jelentek az első kezdeményezések: Pozsonyban (Szlovákia) elkezdték a cigarettaszűrők célzott gyűjtését útépítéshez, és egy ilyen útszakasz már forgalomban is van.