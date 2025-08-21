Hírlevél

cigarettacsikk

Elképesztő felfedezés: ebből épülhetnek a jövő útjai!

A világon évente több trillió eldobott cigarettaszűrő kerül a természetbe, amelyek komoly környezeti terhet jelentenek. A cigarettacsikkek nemcsak a városok utcáit, hanem a strandokat és a vizeket is szennyezik, miközben évekbe telik, mire lebomlanak. Most azonban tudósok új módszert dolgoztak ki, amellyel a cigarettacsikkek új életre kelhetnek: útépítésben használják fel őket.
Az aszfaltgyártás során gyakran használnak adalékanyagokat (későbbiekben majd ezek lehetnek a cigarettacsikkek) a burkolat erősítésére és rugalmasabbá tételére. A cigarettaszűrőkben található cellulózrostok hasonló szerepet tölthetnek be, mint a hagyományos ipari rostanyagok. Az e-cigaretta szűrők még ígéretesebbek, hiszen hosszabbak és sűrűbben tartalmaznak erősítő szálakat, például polilaktid (PLA) rostokat - írja a Fox News

cigarettacsikkek
Miért alkalmasak a cigarettacsikkek az útépítéshez?
Fotó: Pexels

Hogyan lesznek a cigarettacsikkekből útalap?

A folyamat több lépésből áll:

  • Gyűjtés és tisztítás – a szűrőkből eltávolítják a hamut és szennyeződéseket
  • Aprítás és keverés – a rostokat aprítógépek szétbontják, majd szintetikus kötőanyaggal elegyítik
  • Pelletképzés – a keverékből kis granulátum készül, amely könnyen tárolható és szállítható
  • Aszfaltba keverés – a pellet felmelegítéskor megolvad, és a rostok megerősítik az útburkolatot

Akár az aszfalt 40%-a is készülhet újrahasznosított cigarettaszűrőkből.

Cigarettacsikkek az utak jövőjében

A kutatások szerint a cigarettacsikkekből készült aszfalt nemcsak környezetbarát, hanem tartósabb is. Az apró rostok növelik az utak ellenállását a forgalmi terheléssel és hőmérséklet-változásokkal szemben, miközben a gyártás energiaigénye és károsanyag-kibocsátása is csökken.

Európában már meg is jelentek az első kezdeményezések: Pozsonyban (Szlovákia) elkezdték a cigarettaszűrők célzott gyűjtését útépítéshez, és egy ilyen útszakasz már forgalomban is van.

 

