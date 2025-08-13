Hírlevél

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Féregfészek nőtt egy lány tüdejébe – sokkoló, mi okozta

Moszkvai orvosok megmentettek egy 17 éves lányt, akinek tüdejében parazitákkal teli cisztát találtak – közölte a város egészségügyi hatósága. A ciszta, amely galandférgekkel volt teli, sokkolta a dolgozókat.
műtétcisztapáciensképződmény

A vizsgálatok során a ciszta egy úgynevezett echinococcus-fertőzés következménye volt, amely két év alatt fejlődött ki. Ez egyfajta „fészek”, ahol galandférgek élnek. A betegség kialakulhat, ha az ember lárvákat tartalmazó ételt vagy vizet fogyaszt, illetve ha fertőzött állatokkal érintkezik. Kiderült, hogy a beteg gyakran játszott kutyákkal – írja az orosz Lenta.

A 17 éves moszkvai lány tüdejében talált óriási ciszta teljesen elpusztította a szerv felső lebenyét.
Fotó: Unsplash

Óriási ciszta a tüdőben

A ciszta mérete körülbelül 10x10 centiméter volt. Ampar Fatima gyermeksebész elmondta, hogy a képződmény a lány bal tüdejének felét elfoglalta, légzési nehézséget és mellkasi fájdalmat okozva. „Eltávolítottuk a hatalmas cisztát, de az echinococcus az elmúlt két év alatt teljesen elpusztította a tüdő felső lebenyét, míg az alsó részt folyamatosan nyomta” – magyarázta.

A fiatal beteg most orvosi felügyelet mellett lábadozik.

Korábban a szaratovi régióban is találtak hasonló esetet: ott egy páciens lépében bukkantak egy 12 centiméteres féreggel teli óriáscisztára, amit sürgős műtéttel, az érintett szerv eltávolításával kezeltek.

 

