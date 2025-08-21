Feltalálhatták a COVID-19 ellenszerét

A Swansea-i Egyetemen végzett kutatás során a tudósok felfedeztek egy szintetikus nanopartikula-molekulát, amely potenciálisan a COVID-ellenszer szerepét töltheti be azzal, hogy megakadályozza a vírus emberi sejtekbe jutását. A Daily Star információi szerint a Glycosystem nevű részecske cukorral bevont polimer nanopartikula, amely az emberi sejtek felszínén található természetes cukrokat utánozza.

A Glycosystem ígéretes COVID ellenszer lehet a jövőben Fotó: Unsplash

COVID ellenszer: új fizikai védelem a vírus ellen

Ez az új nanopartikula más módon működik, mint a vakcinák a vírus elleni védekezésben. Míg a vakcinák immunválaszt váltanak ki, ez a molekula fizikai pajzsként akadályozza a vírus tüskefehérjéjének sejthez való kötődését. A nanopartikula természetes módon utánozza a poliszialozidok nevű cukrokat, amelyek ismétlődő szialinsav-egységekből állnak – ezekre a szerkezetekre a vírusok gyakran rákapcsolódnak a fertőzés megkezdéséhez. A szintetikus molekula e szerkezetet lemásolva csaliként működik, és kapcsolódik a vírus káros tüskefehérjéjéhez.