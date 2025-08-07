Hírlevél

Rendkívüli

Itt az orosz-amerikai megállapodás Ukrajnáról - kiszivárogtak a részletek

dashcam

Így inkább ne vezessünk! Fergeteges csattanások, felelőtlen sofőrök – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ahogy nő az autókban elhelyezett fedélzeti kamerák száma, úgy derül ki egyre több balesetről, hogy ki és miben hibázott, mielőtt bekövetkezett volna a baj. A csattanás csak néhány esetben maradt el.
Most egy brit összeállítást mutatunk, benne felelőtlen előzéssel, szabálytalan sávváltással, bebambulással és a körforgalom teljes felülírásával. A figyelmes sofőröknek hála, többen is megúszták a csattanást.

A felelőtlen és figyelmetlen vezetésnek csattanás lehet a vége.
Fotó: TikTok

A legérdekesebb rész a 10. másodpercnél kezdődik, amikor egy vakon sávot váltó autóst a mögötte szabályosan jövő felkeni a sávokat elválasztó korlátra, majd miután vészfékezve megáll, ugyanettől az autótól hátulról is kap egy medvepuszit. Elképzelhető, hogy a vétkes sofőr még ekkor sem értette meg, hogy hol és mit hibázott a baleset előtt. 

Van, hogy a nem várt autó nem is oldalról, hanem felülről érkezik. Szintén a fedélzeti kamera rögzítette Kaliforniában, ahogy egy autó egy felüljáróról a forgalmas autópályára zuhant. Csodával határos módon csak a lezuhant jármű sofőrje sérült meg.

Az, hogy a dashcam-felvételek mennyire használhatóak a rendőrség vagy a bíróság előtt, esetenként eltérőek lehetnek. Bizonyos jogsértéseknél nem használhatóak fel, de a legtöbb szabálysértés esetén igen.

 

