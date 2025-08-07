Így inkább ne vezessünk! Fergeteges csattanások, felelőtlen sofőrök – videó

Most egy brit összeállítást mutatunk, benne felelőtlen előzéssel, szabálytalan sávváltással, bebambulással és a körforgalom teljes felülírásával. A figyelmes sofőröknek hála, többen is megúszták a csattanást.

A felelőtlen és figyelmetlen vezetésnek csattanás lehet a vége.

Fotó: TikTok

A legérdekesebb rész a 10. másodpercnél kezdődik, amikor egy vakon sávot váltó autóst a mögötte szabályosan jövő felkeni a sávokat elválasztó korlátra, majd miután vészfékezve megáll, ugyanettől az autótól hátulról is kap egy medvepuszit. Elképzelhető, hogy a vétkes sofőr még ekkor sem értette meg, hogy hol és mit hibázott a baleset előtt.

Van, hogy a nem várt autó nem is oldalról, hanem felülről érkezik. Szintén a fedélzeti kamera rögzítette Kaliforniában, ahogy egy autó egy felüljáróról a forgalmas autópályára zuhant. Csodával határos módon csak a lezuhant jármű sofőrje sérült meg.

Az, hogy a dashcam-felvételek mennyire használhatóak a rendőrség vagy a bíróság előtt, esetenként eltérőek lehetnek. Bizonyos jogsértéseknél nem használhatóak fel, de a legtöbb szabálysértés esetén igen.