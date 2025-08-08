Káosz a tengerjárón, vendég alatt tört szilánkosra a vízi óriáscsúszda – videó

Pánik tört ki a világ legnagyobb utasszállítójának a fedélzetén, miután a felszíni szórakoztató centrumban darabokra hullott az óriáscsúszda üvegfala – írja a New York Post.

Káosz a tengerjárón, vendég alatt tört szilánkosra a vízi óriáscsúszda (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az esetről készült drámai felvételen hallatszódnak az utasok rémült sikolyai, amikor meglátják, hogy a lecsúszó utas után hirtelen apró darabokra törik a vízi csúszda egyik paneljének üvegfala.

A csúszdán épp egy vendég csúszott, és amikor elért a csúszda üvegből készített falához, az apró darabokra tört. A férfi a balesetben megsérült, a hajón tartózkodó orvos ellátta a sérüléseit, de további információt nem adtak ki az állapotáról.

„Csapatunk orvosi ellátást nyújtott egy felnőtt utasnak, amikor az üveg letört a csúszdáról, miközben az utas áthaladt rajta” – közölte a Royal Caribbean hajótársaság szóvivője.

A hajó augusztus 2-án indult útnak Miamiból a Karib-tengerre, ahonnan augusztus 9-én tér vissza ugyanoda.