Káosz a tengerjárón, vendég alatt tört szilánkosra a vízi óriáscsúszda – videó

Pánik tört ki a világ legnagyobb utasszállítójának a fedélzetén, miután a felszíni szórakoztató centrumban darabokra hullott az óriáscsúszda üvegfala – írja a New York Post.
A csúszdán épp egy vendég csúszott, és amikor elért a csúszda üvegből készített falához, az apró darabokra tört. A férfi a balesetben megsérült, a hajón tartózkodó orvos ellátta a sérüléseit, de további információt nem adtak ki az állapotáról.
„Csapatunk orvosi ellátást nyújtott egy felnőtt utasnak, amikor az üveg letört a csúszdáról, miközben az utas áthaladt rajta” – közölte a Royal Caribbean hajótársaság szóvivője.
A hajó augusztus 2-án indult útnak Miamiból a Karib-tengerre, ahonnan augusztus 9-én tér vissza ugyanoda.