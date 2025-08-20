Lúzer – pedig ő csak játszani akart, mégis a tűzoltók húzták ki a csúszdából

Egy 40 éves férfi augusztus 16-án egy csöves csúszdába szorult, a Northeast Általános Iskola játszóterén, a connecticuti Vernonban – írja a Fox News. A férfi fejjel előre rekedt a szerkezet középső részében, miközben a nyári hőség tovább nehezítette helyzetét. A helyszínre érkező tűzoltók, mentők és rendőrök összehangolt munkával kezdtek a mentéshez.

Csúszdába szorult a 40 éves férfi - A kép illusztráció!

Fotó: Unsplash

Csúszdába szorult a férfi:

A Vernon tűzoltóság Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogyan zajlott a különleges akció. A férfit oxigénnel és szellőztetéssel látták el, amíg a mentőcsapat a csúszda alsó részét eltávolította. Végül fél órán belül sikerült kiszabadítani a beszorult férfit, miután a csúszdát kettéválasztották.

Humor és együttérzés a közösségi médiában

Bár a férfi visszautasította a kórházi ellátást, az eset nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Többen együttérzésüket fejezték ki, mások humorral próbálták feldolgozni a történteket. Egy kommentelő így írt: „Új félelem feloldva. Respect annak a férfinak, hogy aktívan játszott a gyerekeivel.”

Tanulság: a csúszda nem mindig játék