Lúzer – pedig ő csak játszani akart, mégis a tűzoltók húzták ki a csúszdából

Egy amerikai férfi számára rémálommá vált a gyerekjáték. Egy csúszdába szorult, ahonnan csak a tűzoltók tudták kiszabadítani. Az eset nagy figyelmet kapott, és sokak számára figyelmeztető történetté vált.
Egy 40 éves férfi augusztus 16-án egy csöves csúszdába szorult, a Northeast Általános Iskola játszóterén, a connecticuti Vernonban – írja a Fox News. A férfi fejjel előre rekedt a szerkezet középső részében, miközben a nyári hőség tovább nehezítette helyzetét. A helyszínre érkező tűzoltók, mentők és rendőrök összehangolt munkával kezdtek a mentéshez.

csúszdába szorult férfi
Csúszdába szorult a 40 éves férfi - A kép illusztráció!
Fotó: Unsplash

Csúszdába szorult a férfi: 

A Vernon tűzoltóság Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogyan zajlott a különleges akció. A férfit oxigénnel és szellőztetéssel látták el, amíg a mentőcsapat a csúszda alsó részét eltávolította. Végül fél órán belül sikerült kiszabadítani a beszorult férfit, miután a csúszdát kettéválasztották.

Humor és együttérzés a közösségi médiában

Bár a férfi visszautasította a kórházi ellátást, az eset nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Többen együttérzésüket fejezték ki, mások humorral próbálták feldolgozni a történteket. Egy kommentelő így írt: „Új félelem feloldva. Respect annak a férfinak, hogy aktívan játszott a gyerekeivel.”

Tanulság: a csúszda nem mindig játék

Bár a csúszda elsősorban a gyerekek kedvenc játéka, a felnőtteknek is fontos észben tartani, hogy ezek a szerkezetek nem mindig alkalmasak nagyobb testméretre. Az eset arra figyelmeztet, hogy óvatossággal kell használni a játszótéri eszközöket, hiszen egy ártatlan szórakozás is veszélyes helyzetbe fordulhat.

 

 

