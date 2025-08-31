Mutatunk pár egyszerű trükköt, hogyan űzzük el a darazsakat a kerti partiról!

Leginkább az édes ételek és italok vonzzák a darazsakat, például sütemény, gyümölcslé vagy üdítő. A darázs csípése akár halálos is lehet, ezért jobb ha óvatosan, de elhessegetjük őket – írja a Focus.

A darázs csípése súlyos allergiás reakciót is kiválthat és akár halált is okozhat.

Fotó: Unsplash

Hogyan tartsuk távol a darazsat?

Ha a darázs megjelenik az asztalnál, érdemes nyugodtnak maradni és nem hadonászni. Az ételt és italt mindig fedjük le, és a maradékot vigyük gyorsan be a házba. A gyerekek száját étkezés után töröljük meg, hogy ne maradjon édes illat. Parfüm, erős illatú krém vagy virágmintás ruha szintén vonzza őket.

Régi hiedelmek, mint a pénzérmék vagy csapdák nem használnak, inkább több rovart odacsalnak.

Egy egyszerű vízpermet azonban hatékony lehet, mert ilyenkor a rovarok visszahúzódnak a fészkükbe. Ha nyugodtan viselkedünk, a legtöbb esetben elkerülhetjük a szúrást.

A leghatásosabb házi praktika

Sokan keresnek természetes, vegyszermentes megoldást a darazsak távol tartására – az egyik leggyakrabban emlegetett trükk a kávé füstölése. De vajon ez tényleg működik? Nos, igen. A módszer meglepően egyszerű: őrölt kávét – lehetőleg friss vagy használt, de száraz kávézaccot – egy tűzálló tálba kell helyezni, majd meggyújtani. A kávé nem fog lángra kapni, inkább parázslik és füstöt bocsát ki. A keletkező égésterméknek erős, ám sokak számára kellemes aromája van – a darazsakat viszont taszítja.