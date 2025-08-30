Újonnan azonosított, korai jelei is lehetnek a betegségnek, mellyel Bruce Willis küzd

A szokatlan viselkedés az étkezőasztalnál, az étkezési szokások megváltozása nem pusztán furcsa egyéni szeszély, hanem a demencia korai jelei is lehetnek – figyelmeztetnek a szakértők. Erre a komoly egészségügyi problémára az is ráirányíthatja a figyelmet, hogy a színész Bruce Willis a frontotemporális demencia egyik fajtájával küzd, akinek eleinte szintén viselkedésváltozásai és kommunikációs nehézségei árulkodtak az elhatalmasodó betegséről.

Bruce Willis amerikai színész frontotemporális demencia betegségével és afáziával küzd

Frontotemporális demencia: az étkezőasztalnál is lehetnek jelei

A frontotemporális demenciát, amely Bruce Willis színészt és körülbelül 60 000 másik amerikait érinti, az agy személyiségért és nyelvi képességekért felelős területeinek fokozatos hanyatlása okozza. Az ismert volt a kutatók előtt, hogy a betegségre utaló figyelmeztető jelek közé tartoznak a személyiség és a viselkedés változásai, mint például az impulzivitás vagy az empátia hiánya, illetve az, ha egy például egy addig melegszívű, barátságos személyből hirtelen visszahúzódó, befelé forduló illető válik (ahogy az Bruce Willis esetében történt). Ismert jel volt az is, hogy a betegnek egyre gyakrabban és egyre súlyosabb nyelvi nehézségei vannak, azaz eleinte a szavak formálása nehezen megy számukra, később gondjuk lesz magával a beszéddel is.

A Daily Mail most arról ír, hogy szakértők szerint a betegségnek feltehetően van egy korábbi, ekként eddigi kevésbé azonosított tünete, amit a „rögeszmés és ismétlődő viselkedést” jelenti, értve ezalatt a beteg étrendjének és étkezési szokásainak megváltozását.

Egy korábban megjelent tanulmányukban washingtoni kutatók azt állították, hogy a betegségben szenvedők különös dolgokat művelhetnek az asztalnál. Ezek némelyike akár sértő is lehet mások számára, pedig valójában csak a demencia kezd eluralkodni rajtuk:

ragaszkodni kezdenek egy bizonyos ételhez, és azon kívül mást nem hajlandók megenni;

előfordulhat, hogy egy-két ételhez való ragaszkodásuk mellett tárgyak megevésével is próbálkoznak;

és az is a betegsére utaló jel lehet, hogy más tányérjáról csenik el az ételt.

Dr. Marilena Aiello, a demens állapotot kutató idegtudós korábban azt mondta:

Ezek a viselkedések természetesen szociálisan problémásak, de a betegek egészsége szempontjából is, mivel a megváltozott, egyoldalú étrend miatt hajlamosak lehetnek a hízásra.

Egyelőre nem teljesen világos, hogy mi okozhatja a betegséggel összefüggésben az étkezési szokások ilyen jellegű megváltozását, de a kutatók úgy gondolják, hogy az összefügghet a szervezet éhség- és teltségérzetre utaló jelzéseinek neurológiai megváltozásával.