Denevérharapás miatt került kórházba egy vlogger

A montreali Alison Doyle videója vírusként terjed a neten, amiben egy elpusztult denevért mutogat a fürdőszobájában - írja a Daily Mail. A felvételen Alison látható amint felemeli a vécéülőkét, ami alatt egy denevér található. Azt hitte, hogy az állat még él és fontolóra vette a megmentését. Pánikba esve felhívta az anyját, aki azt mondta neki, hogy öblítse le, amit meg is tett. Majd egy néző megjegyezte, hogy a denevértől nagyon könnyen veszettséget lehet kapni, ezért rendkívül óvatosnak kell lennie az állattal. Alison egy sebet vett észre a lábán, amitől teljesen kiborult. A követői javaslatára végül kórházba ment, mert biztos volt benne, hogy az állat harapta meg.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Denevér haraphatta meg a fiatal influenszert

A TikTokon mindenki azt gondolta, hogy veszettség elleni oltást kellene kapnom, és az ügyeleten dolgozók is ezt tanácsolják.

- tette hozzá Alison. A veszettség a tünetek jelentkezése után szinte mindig halálos, azonban a vakcinával történő korai kezelés megállíthatja a vírus terjedését. A tünetek közé tartoznak a hallucinációk, szorongás, a túlzott energikusság, a bénulás és a zsibbadás vagy bizsergés a harapás környékén. A betegség akár több hónapig is lappanghat, mire tünetet produkál. Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata (NHS) szerint a kezelés általában két vagy több adag veszettség elleni vakcinát foglal magába. De létezik egy immunglobulin nevű gyógyszer is azok számára, akik korábban nem kapták meg az oltást, vagy akiknek legyengült az immunrendszerük.

Az egyetlen ok, amiért nem kaptam el a veszettséget, az a TikTok követőimnek köszönhető

– mondta az influenszer. Korábban egy hasonló ügy rázta meg az Egyesült Királyságot. Az 59 éves Yvonne Ford, az angliai Barnsley-ből, júniusban halt meg, miután egy kóbor kutya megharapta és elkapta a veszettséget. Az Origo korábban összeszedte a veszettséggel kapcsolatos tévhiteket.