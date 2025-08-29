Kiderült, mit rejtett el Diana hercegné 1991-ben – most feltárták a titkait

A kapszulából ugyanis nem ékszerek vagy titkos levelek kerültek elő, hanem igazi kilencvenes évekbeli „kincsek”: egy zsebméretű televízió, egy Kylie Minogue-CD, néhány facsemete magja, brit érmék, sőt egy hologramos hópehely és egy régi európai útlevél is. Diana hercegné 28 évvel a halála után is megtudja lepni az embereket.

Diana hercegné 1991-ben helyezte el az időkapszulát, amely most titkait felfedve került elő a londoni kórházból.

Fotó: KRAIPIT PHANVUT / AFP

Diana hercegné időkapszulája tele volt meglepetéssel

A kórház munkatársai közül többen könnyekig hatódtak, amikor meglátták a tárgyakat.

A kis tévé visszarepített a fiatalságomba, egyszerűen hihetetlen volt kézbe venni

– mesélte Janet Holmes, aki 1991-ben is ott dolgozott.

Diana hercegné személyesen vett részt a kapszula elhelyezésén, és ahogy mindig, most is a gyerekekhez kötődő tárgyakat választottak. A két fiatal, akik akkor megnyertek egy országos pályázatot, állíthatták össze a tartalmát – nekik köszönhető, hogy a kapszula igazi időutazás lett a kilencvenes évekbe – írja a CNN cikke.

A mostani megnyitásnál fiatal orvosok és nővérek is jelen voltak, akik közül többen épp akkor születtek, amikor Diana lezárta az időkapszulát. „Libabőrös voltam – ugyanabban az évben jöttem a világra, amikor Diana hercegné elrejtette ezeket a tárgyakat” – mondta Rochana Redkar, a kórház egyik fiatal orvosa.