Kiderült, mit rejtett el Diana hercegné 1991-ben – most feltárták a titkait

A kapszulából ugyanis nem ékszerek vagy titkos levelek kerültek elő, hanem igazi kilencvenes évekbeli „kincsek”: egy zsebméretű televízió, egy Kylie Minogue-CD, néhány facsemete magja, brit érmék, sőt egy hologramos hópehely és egy régi európai útlevél is. Diana hercegné 28 évvel a halála után is megtudja lepni az embereket.
A kórház munkatársai közül többen könnyekig hatódtak, amikor meglátták a tárgyakat.
A kis tévé visszarepített a fiatalságomba, egyszerűen hihetetlen volt kézbe venni
– mesélte Janet Holmes, aki 1991-ben is ott dolgozott.
Diana hercegné személyesen vett részt a kapszula elhelyezésén, és ahogy mindig, most is a gyerekekhez kötődő tárgyakat választottak. A két fiatal, akik akkor megnyertek egy országos pályázatot, állíthatták össze a tartalmát – nekik köszönhető, hogy a kapszula igazi időutazás lett a kilencvenes évekbe – írja a CNN cikke.
A mostani megnyitásnál fiatal orvosok és nővérek is jelen voltak, akik közül többen épp akkor születtek, amikor Diana lezárta az időkapszulát. „Libabőrös voltam – ugyanabban az évben jöttem a világra, amikor Diana hercegné elrejtette ezeket a tárgyakat” – mondta Rochana Redkar, a kórház egyik fiatal orvosa.
A feltárt időkapszula különösen szívszorító emlék, hiszen Diana hercegné tragikusan fiatalon, 1997-ben vesztette életét egy párizsi autóbalesetben. Mindössze 36 éves volt, amikor meghalt, és halála az egész világot sokkolta. Emlékét máig milliók őrzik, most pedig az időkapszulából előkerült tárgyak újra felidézték, milyen különleges örökséget hagyott maga után.