Diana hercegné románca előre kitervelt színjáték volt?

Diana hercegné halála 28 év után is kérdéseket vet fel. A tragikus párizsi balesetben elhunyt Diana hercegné és Dodi Al-Fayed kapcsolata a mai napig vita tárgya: volt-e igazi szerelem, vagy Mohamed Al-Fayed irányította a történetet?
1997 nyarán a világ a szívek királynője és a dúsgazdag örökös, Dodi Al-Fayed kapcsolatát figyelte ámulattal. Diana hercegné, aki ekkor már túl volt válásán az akkori Károly herceggel, a francia Riviérán töltötte a nyarat Dodi társaságában. Paparazzik hada üldözte őket, és amikor egy csókot ábrázoló fotó napvilágot látott, a bulvársajtó egyből a nyár szerelmének kiáltotta ki kapcsolatukat.

Diana hercegné és Dodi Al-Fayed kapcsolata a mai napig vitatott: szerelmi románc vagy manipulált történet volt?
Diana hercegné és Dodi Al-Fayed kapcsolata a mai napig vitatott: szerelmi románc vagy manipulált történet volt?
Fotó: JOHN D MCHUGH / AFP

Diana hercegné románca és a kételyek

Bár sokan romantikus meseként látták a történetet, mások szerint Mohamed Al-Fayed tudatosan szervezte a fiát és Diana hercegnét össze – írja a Focus cikke. Egykori ismerősök és életrajzírók is azt állítják: Dodi mindenben apja utasításait követte, és a kapcsolat inkább PR-húzás volt, mintsem tiszta szerelem.

Még Dodi egyik barátja is úgy fogalmazott a ZDF új dokumentumfilmjében: „Ez egy előre megírt játék volt. Egy forgatókönyv, amit maga az ördög írt.”

Diana hercegné közeli barátai és bizalmasai azonban máshogy emlékeznek. Szerintük a hercegnő valóban vonzalmat érzett Dodi iránt, de nem tervezett házasságot. Richard Kay újságíró idézte Diana szavait: „Még egy házasságra annyira szükségem van, mint még egy fejre.”

Princess of Wales Diana looks at children, 06 November 1989, during her visit to the British international school in Jakarta. (Photo by KRAIPIT PHANVUT / AFP). Diana hercegné
Diana hercegné 1991-ben helyezte el az időkapszulát, amely most titkait felfedve került elő a londoni kórházból.
Fotó: KRAIPIT PHANVUT / AFP

A végzetes éjszaka

Az augusztus 30-i párizsi éjszakán Dodi állítólag már eljegyzési gyűrűvel készült, ám a tragédia közbeszólt. A pár autója a hírhedt Alma-alagútban karambolozott, miközben fotósok üldözték őket. Dodi a helyszínen életét vesztette, Diana hercegné pedig a kórházban halt meg. A tragédia azóta is összeesküvés-elméletek tárgya: Mohamed Al-Fayed évekig állította, hogy fia és Diana a brit királyi család áldozatai lettek.

A ZDF dokumentumfilmje („Diana und Dodi – Die Prinzessin und der Playboy”) most újra előveszi a nyár románcát, és felteszi a kérdést: valóban szerelem volt, vagy csak egy család manipulált kísérlete a hírnévre?

 

