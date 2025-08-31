Diana hercegné románca előre kitervelt színjáték volt?

1997 nyarán a világ a szívek királynője és a dúsgazdag örökös, Dodi Al-Fayed kapcsolatát figyelte ámulattal. Diana hercegné, aki ekkor már túl volt válásán az akkori Károly herceggel, a francia Riviérán töltötte a nyarat Dodi társaságában. Paparazzik hada üldözte őket, és amikor egy csókot ábrázoló fotó napvilágot látott, a bulvársajtó egyből a nyár szerelmének kiáltotta ki kapcsolatukat.

Diana hercegné és Dodi Al-Fayed kapcsolata a mai napig vitatott: szerelmi románc vagy manipulált történet volt?

Fotó: JOHN D MCHUGH / AFP

Diana hercegné románca és a kételyek

Bár sokan romantikus meseként látták a történetet, mások szerint Mohamed Al-Fayed tudatosan szervezte a fiát és Diana hercegnét össze – írja a Focus cikke. Egykori ismerősök és életrajzírók is azt állítják: Dodi mindenben apja utasításait követte, és a kapcsolat inkább PR-húzás volt, mintsem tiszta szerelem.

Még Dodi egyik barátja is úgy fogalmazott a ZDF új dokumentumfilmjében: „Ez egy előre megírt játék volt. Egy forgatókönyv, amit maga az ördög írt.”

Diana hercegné közeli barátai és bizalmasai azonban máshogy emlékeznek. Szerintük a hercegnő valóban vonzalmat érzett Dodi iránt, de nem tervezett házasságot. Richard Kay újságíró idézte Diana szavait: „Még egy házasságra annyira szükségem van, mint még egy fejre.”

Fotó: KRAIPIT PHANVUT / AFP

A végzetes éjszaka

Az augusztus 30-i párizsi éjszakán Dodi állítólag már eljegyzési gyűrűvel készült, ám a tragédia közbeszólt. A pár autója a hírhedt Alma-alagútban karambolozott, miközben fotósok üldözték őket. Dodi a helyszínen életét vesztette, Diana hercegné pedig a kórházban halt meg. A tragédia azóta is összeesküvés-elméletek tárgya: Mohamed Al-Fayed évekig állította, hogy fia és Diana a brit királyi család áldozatai lettek.

A ZDF dokumentumfilmje („Diana und Dodi – Die Prinzessin und der Playboy”) most újra előveszi a nyár románcát, és felteszi a kérdést: valóban szerelem volt, vagy csak egy család manipulált kísérlete a hírnévre?