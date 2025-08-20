Hírlevél

Didier Reynders

Isten nem ver bottal: pénzmosási botrányba keveredett a Magyarországot sokat bíráló uniós biztos

Brüsszelben eljárás indult Didier Reynders volt uniós igazságügyi biztos és az ING Belgium vezetői ellen pénzmosás gyanújával. A korrupcióellenes vizsgálat különösen pikáns, mivel Didier Reynders éveken át a magyar kormány uniós forrásainak visszatartását követelte jogállamisági okokra hivatkozva.
Didier ReyndersEU +pénzmosási botrányBelgium

Tovább gyűrűzik Didier Reynders volt uniós igazságügyi biztos pénzmosási botránya azt követően, hogy a brüsszeli ügyészség immár az ING Belgium bankvezetői ellen is eljárást indított – írja a Magyar Nemzet

Didier Reynders már nem fogja többet Magyarországot támadni.
Didier Reynders korábban a magyar uniós források feltételekhez kötését szorgalmazta, mondván meg kell védeni az európai értékeket. 

Didier Reynders botránya komoly csorbát ejthet az Európai Bizottság hitelességén

A Le Soir című belga napilap szerint a holland ING belga leányvállalatának jelenlegi és volt vezérigazgatóit is kihallgatták, miután gyanússá vált, hogy a bank 2008 és 2018 között közel 700 ezer eurót fogadott Reynders számláin anélkül, hogy vizsgálta volna a vagyon eredetét.

Reynders – aki 2019 és 2024 között az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosaként többször is ostorozta Magyarországot korrupciós vádakkal – csak biztosi mandátuma lejárta után került a belga korrupcióellenes hatóságok célkeresztjébe. 

A gyanú szerint a bukott politikus illegális pénzei a belga lottóhoz és korábbi állami megbízásaihoz kötődhetnek. A bank mindössze 2018-ban kezdett érdeklődni a beérkező összegek iránt, és csak 2023-ban jelentette az ügyet a pénzügyi információfeldolgozó egységnek.

A fejlemények azért is keltettek nagy vihart Brüsszelben, mert Reynders volt a jogállamisági mechanizmus egyik fő szószólója. Következetesen szorgalmazta a magyar uniós források feltételekhez kötését, mondván meg kell védeni az európai értékeket. Mostani botránya azonban komoly csorbát ejthet az Európai Bizottság hitelességén is.

 

