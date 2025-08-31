Megdöbbentek a kutatók, sosem láttak még ehhez hasonló dinoszauruszfajt

A dinoszaurusz fosszíliáira Marokkóban, a Közép-Atlasz-hegységben bukkantak. Ez a legrégebbi ismert ankylosaurus, egy növényevő dinoszaurusz, amelynek páncélja csontos lemezekből készült – írja a Focus a kutatók közlései alapján. Egyben ez az első ankylosaurus, amelyet valaha Afrikában felfedeztek. „Ez az állat nem hasonlít egyetlen másikhoz sem, legyen az élő vagy kihalt” – mondta az egyik kutató. A Spicomellus afer elnevezésű dinoszaurusz 165 millió évvel ezelőtt élt a Földön. Összes bordájából csontos tüskék nőttek ki, és nyaka körül mintegy egyméteres tüskék meredeztek a kutatás szerint.

Egy ankylosaurus dinoszauruszfajról készült rajz

Fotó: Wikipedia Comons

Még a tudósok sem láttak ilyen dinoszauruszt

A Naure folyóiratban közölt tanulmány szerint a különös dinoszauruszfaj

a növényevő,

páncélozott,

nagy testű ankylosaurusok közé tartozott,

amelyeknek a farka végén védekezésre szolgáló csontbunkó volt.

A Spicomellus afer legkorábbi fosszilis maradványát, egy bordacsontot, Marokkóban, Boulemane közelében találták meg, nagyjából öt évvel ezelőtt. A lelet nyomán brit, amerikai és marokkói kutatókból álló csoport kezdett ásatásokat, amelyek sikerrel végződtek, számos további fosszíliát találtak. A paleontológusok most az eredeti fosszília alapján készült leírást egészítették ki az újabb leletek elemzése alapján. E szerint a dinoszaurusz egész testét páncéllemezek fedték, és testét beborították a tüskék.

A nyakát övező csontos gallérból 87 centiméter hosszú tüskék meredeztek, amelyek élete során még nagyobbra is nőhettek.

Richard Butler professzor, a Birminghami Egyetem kutatója szerint a Spicomellus az egyik legfurcsább dinoszaurusz, amelyet valaha felfedeztek.

Teljesen különbözik minden más példánytól"

– hangsúlyozta a tudós, hozzátéve, hogy kutatásaik sok újdonsággal szolgáltak az ankylosaurusok korai evolúciójáról.

A londoni Természettudományi Múzeum és a Birminghami Egyetem professzora, Susannah Maidment 2019-ben egy cambridge-i fosszíliakereskedőtől vásárolta meg a bordacsontot. Felidézte, hogy amikor a Spicomellust elnevezték, még nem voltak benne biztosak, hogy egyáltalán ankylosaurusról van-e szó. „Most azonban nemcsak azt erősíthetjük meg kétséget kizáróan, hogy ez az értelmezés helyes volt, hanem azt is, hogy Afrika egyetlen ismert ankylosaurusa sokkal furcsább, mint képzeltük volna” - jegyezte meg.