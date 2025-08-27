Mindenki a diplomát hajszolja, ő meg nélküle keres évi 110 milliót

Egy fiatal nő több mint 300 ezer dollárt (kb. 110 millió forintot) keres évente a kórházban – orvosi diploma nélkül. A kórházi munka diploma nélkül nemcsak lehetséges, de Chabely Rodriguez példája szerint kiemelkedően jövedelmező is lehet.

30 évesen kórházi munkával ért el anyagi sikert – diploma nélkül is lehet így élni Fotó:Kenny Eliason/Unsplash

Diploma nélkül is milliókat kereshetünk – így csinálta Chabely Rodriguez

Chabely Rodriguez mindössze 30 éves, és már most évi több mint 300 ezer dollárt (kb. 110 millió forintot) keres – orvosi végzettség nélkül, kórházi környezetben. A siker kulcsa: mesterfokozat aneszteziológiából, majd tanúsított aneszteziológiai asszisztensként (CAA) szerzett gyakorlat. Kezdetben alkalmazottként dolgozott, évi 200 ezer dollár felett keresett túlórákkal. 2024-ben váltott szerződéses munkára, mint „utazó CAA”, így lépte át a 300 ezer dolláros álomhatárt.

A pénzügyi szabadság receptje

Rodriguez célja nemcsak a magas jövedelem, hanem az életminőség javítása is. Bár hasonló túlóramennyiséggel akár 500 ezer dollárt is kereshetne évente, fontosabb számára a heti 40 órás munkarend és a pihenés. Bevételének 40 százalékát befekteti, és 2023-ra teljes egészében visszafizette a 124 ezer dolláros diákhitelét.

Azzal, hogy agresszíven törlesztettem a diákhitelt, hamar tudtam a befektetésekre koncentrálni – mondja. Most már nem egy konkrét összeg hajtja, hanem az a cél, hogy 50 éves korára választhasson: dolgozik vagy sem. „Van elég pénzem, nem kell minden műszakot elvállalnom"

– nyilatkozta a CNBC-nek.

Nem csak orvosként lehet karriert építeni a kórházban

Rodriguez története inspiráló példája annak, hogy a kórházi munka diploma nélkül is lehet sikeres. A tudatos karrierépítés, pénzügyi stratégia és önismeret együttese lehetővé teszi a pénzügyi szabadságot akár már harmincévesen.

