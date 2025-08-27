Mindenki a diplomát hajszolja, ő meg nélküle keres évi 110 milliót

Egy fiatal nő több mint 300 ezer dollárt (kb. 110 millió forintot) keres évente a kórházban – orvosi diploma nélkül. A kórházi munka diploma nélkül nemcsak lehetséges, de Chabely Rodriguez példája szerint kiemelkedően jövedelmező is lehet.
Chabely Rodriguez mindössze 30 éves, és már most évi több mint 300 ezer dollárt (kb. 110 millió forintot) keres – orvosi végzettség nélkül, kórházi környezetben. A siker kulcsa: mesterfokozat aneszteziológiából, majd tanúsított aneszteziológiai asszisztensként (CAA) szerzett gyakorlat. Kezdetben alkalmazottként dolgozott, évi 200 ezer dollár felett keresett túlórákkal. 2024-ben váltott szerződéses munkára, mint „utazó CAA”, így lépte át a 300 ezer dolláros álomhatárt.
Rodriguez célja nemcsak a magas jövedelem, hanem az életminőség javítása is. Bár hasonló túlóramennyiséggel akár 500 ezer dollárt is kereshetne évente, fontosabb számára a heti 40 órás munkarend és a pihenés. Bevételének 40 százalékát befekteti, és 2023-ra teljes egészében visszafizette a 124 ezer dolláros diákhitelét.
Azzal, hogy agresszíven törlesztettem a diákhitelt, hamar tudtam a befektetésekre koncentrálni – mondja. Most már nem egy konkrét összeg hajtja, hanem az a cél, hogy 50 éves korára választhasson: dolgozik vagy sem. „Van elég pénzem, nem kell minden műszakot elvállalnom”
– nyilatkozta a CNBC-nek.
Rodriguez története inspiráló példája annak, hogy a kórházi munka diploma nélkül is lehet sikeres. A tudatos karrierépítés, pénzügyi stratégia és önismeret együttese lehetővé teszi a pénzügyi szabadságot akár már harmincévesen.
