Pénteken nyitja meg kapuit a Walt Disney World Magic Kingdom legújabb, kalóztematikájú kocsmája, a Beak and Barrel, ám a foglalások már a megjelenésük napján elfogytak.

A Disney szerint az élmény „első a maga nemében”: a vendégek A Karib-tenger kalózai világába csöppenhetnek, miközben trópusi italokat kortyolnak és ínycsiklandó falatokat kóstolnak.

Chris Weck, a Walt Disney Imagineering kreatív igazgatója szerint a vendégek izgatottsága már a megnyitó előtt is óriási, hiszen senki sem tudja pontosan, mire számíthat – írja a FOX.

Ezt tudja a Disney új kocsmája

Az új helyszín felnőtteknek is különleges élményt nyújt: az alkoholt csak 21 év felettiek fogyaszthatják, 45 perces időkorlát mellett, maximum két ital rendelhető személyenként. James Kleinschmidt, a Walt Disney World gasztronómiai fejlesztője elmondta, hogy a bár dizájnját és ízeit a kalózok világának legendái, fűszerei és útjai ihlették.

A kínálatban nemcsak italok, hanem különleges desszertek is szerepelnek, például az „Treasure Trove” nevet viselő, ube alapú édesség- és italválogatás, amely a csokoládés golyócskák és karamellás pattogatott kukorica kreatív kombinációja.

A Beak and Barrel iránti kereslet olyan nagy, hogy a Disney online foglalási rendszere a megjelenés napján összeomlott, és a helyek jelenleg már elérhetetlenek, még egyéni vendégek számára is.

