Rendkívüli

Súlyos dolog derült ki Németországról, nagyon nagy bajban vannak!

A Disney új kalóztanyája, a Beak and Barrel mindenkit magával ragad. A Disney új látványossága annyira népszerű, hogy a foglalások szinte azonnal elfogytak.
Karib tenger kalózaiDisneypark

Pénteken nyitja meg kapuit a Walt Disney World Magic Kingdom legújabb, kalóztematikájú kocsmája, a Beak and Barrel, ám a foglalások már a megjelenésük napján elfogytak. 

Pirates of the Caribbean :The Curse of the Black Pearl Year: 2003 USA Director: Gore Verbinski Johnny Depp Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Disney Enterprises / Photo12 via AFP)
Fotó: 7e Art/Disney Enterprises

A Disney szerint az élmény „első a maga nemében”: a vendégek A Karib-tenger kalózai világába csöppenhetnek, miközben trópusi italokat kortyolnak és ínycsiklandó falatokat kóstolnak.

Chris Weck, a Walt Disney Imagineering kreatív igazgatója szerint a vendégek izgatottsága már a megnyitó előtt is óriási, hiszen senki sem tudja pontosan, mire számíthat – írja a FOX.

Ezt tudja a Disney új kocsmája

Az új helyszín felnőtteknek is különleges élményt nyújt: az alkoholt csak 21 év felettiek fogyaszthatják, 45 perces időkorlát mellett, maximum két ital rendelhető személyenként. James Kleinschmidt, a Walt Disney World gasztronómiai fejlesztője elmondta, hogy a bár dizájnját és ízeit a kalózok világának legendái, fűszerei és útjai ihlették. 

A kínálatban nemcsak italok, hanem különleges desszertek is szerepelnek, például az „Treasure Trove” nevet viselő, ube alapú édesség- és italválogatás, amely a csokoládés golyócskák és karamellás pattogatott kukorica kreatív kombinációja.

A Beak and Barrel iránti kereslet olyan nagy, hogy a Disney online foglalási rendszere a megjelenés napján összeomlott, és a helyek jelenleg már elérhetetlenek, még egyéni vendégek számára is. 

Az Origo arról számolt be tavaly októberben, hogy Magyarországon forgatják a Karib-tenger kalózairól szóló filmet.

 

