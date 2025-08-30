Meghalt egy turista Disneylandben

Meghalt egy fülöp-szigeteki turista Hongkong Disneyland-élményparkjában. A férfi feleségével a Jégvarázs témájú, nem különösebben veszélyes vagy gyors tempójú attrakciót vette igénybe, azaz egy hajókirándulást, amelyet a Disney egyik népszerű brandjére építettek fel.

Meghalt egy férfi a hongkongi Disneyland-ben (a kép illusztráció)

Fotó: AFP / Huang Haihong

Egészségügyi problémái voltak a Disneyland-ben meghalt turistának

A férfi a felesége mellett ájult el. A nő megrémült, de lélekjelenléte megmaradt, és azonnal értesítette a személyzet tagjait, akik riasztották a parkban dolgozó elsősegélynyújtókat. Azok gyorsan a helyszínre érkeztek, és elvégezték a férfi újraélesztését, akinek időközben leállt a légzése – írja a The Sun.

A turistát kórházba szállították, ám ott hamarosan az orvosi segítség ellenére meghalt.

A férjét elvesztő, sokkos állapotba került felesége elmondta, hogy férjének voltak diagnosztizált egészségügyi problémái, többek között szívbetegsége és magas vérnyomása. Ezeket rendszeresen kezelték, illetve kontroll alatt tartották.

Mindez azért lényeges, mert a jelek szerint a férfi halálát nem az attrakció üzemeltetéséből fakadó körülmény vagy hiba okozta. Az élménypark szóvivője elmondta: „Létesítményünk mélységesen sajnálja a vendég halálát, és mindent megteszünk azért, hogy a családjának a szükséges segítséget nyújtsuk. Az előzetes vizsgálat azt támasztja alá, hogy az incidensnek nincs köze a közlekedésbiztonsághoz.”

A haláhírt a Fülöp-szigetek hongkongi főkonzulátusa szombaton megerősítette a haláleset hírét.

A hongkongi Disneyland bejárata:

Nem ez az első alkalom, hogy egy Disneyland-élményparkhoz köthetően haláleset történik. Tavaly egy férfi a kaliforniai parkot perelte be azért, mert az egyik élményelem használatához köthető erőhatások miatt állítása szerint „arca véglegesen eltorzult.” Hasonló dolog történt szintén 2024-ben egy kétéves kisfiúval is, miután családjával egy Disneyland-ben járt, a gyermek később meghalt, ám ennél az esetnél kiderült a szomorú tény: a kisfiú egy addig nem észlelt rendellenességben szenvedett.