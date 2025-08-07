Már lángol a puskaporos hordó? Drámai fordulat következhet a Balkánon!

A Központi Választási Bizottság (CEC) határozatát egy jogerős bírósági ítélet előzte meg, amely egy év börtönbüntetésre és hat évre szóló közhivatali eltiltásra ítélte Dodikot. Az elnök azonban tovább harcol pozíciójáért, és úgy látja: a lépés nemcsak az ő személye, hanem az egész boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos berendezkedése ellen irányul.

A Banja Lukában tartott válságtanácskozás után Dodik kijelentette: a koalíciós partnerekkel egyhangúlag megállapodtak abban, hogy továbbra is védelmezik a Szerb Köztársaság jogi státuszát. Ennek részeként hamarosan összeülhet az RS Nemzetgyűlése, hogy formálisan is döntést hozzon a referendum kiírásáról.

Dodik élesen bírálta a nemzetközi közösséget és Christian Schmidt főképviselőt, akit továbbra is törvénytelennek tart, mivel – mint mondta – „nem kapott jóváhagyást az ENSZ Biztonsági Tanácsától, és pusztán politikai akarat áll a kinevezése mögött”. A politikus szerint a szarajevói vezetés „szeparatista politikája” áll a támadások mögött, amely szerinte aláássa a Szerb Köztársaság önállóságát és alkotmányát.

„A nép adott felhatalmazást, és csak a nép dönthet a továbbiakról. Én hallgatni fogok rájuk. A referendum engem illet majd meg, és a nép dönt rólam” – mondta Dodik. A politikus hozzátette: nem számít teljes nemzeti egységre, de bízik abban, hogy a szerbek többsége mögötte áll - írta az Express.

A referendum kiírása – ha megtörténik – súlyos politikai válságot idézhet elő Bosznia-Hercegovinában. Ha a fellebbezések után a CEC döntése véglegessé válik, 90 napon belül új elnökválasztást kell kiírni az RS-ben. Dodik azonban most minden erejével azon dolgozik, hogy megakadályozza ezt – a „nép szavával” a kezében.