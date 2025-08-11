Donald Trump elárulta, mit mondott neki Orbán Viktor a háborúról

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump arról beszélt, hogy a Putyin orosz elnökkel tervezett pénteki találkozója előtt egyeztetett Orbán Viktorral a háború kilátásairól. Az amerikai vezető elmondta: kíváncsi volt, vajon Oroszország legyőzhető-e a csatatéren, ezért ezt a kérdést feltette a magyar kormányfőnek is.

Donald Trump a Fehér Házban árulta el Orbán Viktor véleményét, majd utalt arra, hogy a háborúról is egyeztetni fog Putyinnal. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

Ugyanezt kérdeztem Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, akit rendkívül okos embernek tartok – vannak, akik kedvelik, mások kevésbé. Ő ott él a térségben, jól ismeri mindkét felet. Amikor rákérdeztem, hogy szerinte Ukrajna képes lehet-e győzni Oroszország felett, úgy nézett rám, mintha értelmetlen dolgot kérdeznék

– fogalmazott Donald Trump.

Donald Trump szerint Orbán Viktor határozott választ adott

Trump szerint Orbán Viktor válasza az volt, hogy Oroszország nagyhatalom, amely története során háborúkban szerezte területeit, és a katonai konfliktus az a terület, amelyben igazán erős. „Azt mondta, Kína a kereskedelemben győz, Oroszország pedig a háborúban. Ez egy rendkívül érdekes meglátás volt” – idézte a magyar miniszterelnököt az amerikai elnök, amely 2:00:24 másodpercnél hallható a videóban.

A nyilatkozat új megvilágításba helyezi a pénteki Trump–Putyin találkozót Alaszkában. A sajtótájékoztatón Trump napirendjén szerepelt a 800 fős Nemzeti Gárda telepítése Washingtonba, valamint belpolitikai intézkedések részletei – ám hangsúlyozta: külföldi kapcsolataiban is komoly tervet készít elő. A BBC szerint Trump azt is elárulta, hogy az első találkozó csupán „egy érzékelésre szolgáló” lépés lesz, s azonnal értesíti majd Zelenszkijt és az európai vezetőket a fejleményekről – írja az ABC News.