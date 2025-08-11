Ki nem találja, kit hívott el randizni Donald Trump!

Donald Trump randira hívta Emma Thompsont 1998-ban, aki akkor frissen vált Kenneth Branagh-tól – a színésznő szerint akár a történelem is másképp alakulhatott volna, ha igent mond.

Donald Trump randira hívta Emma Thompsont – a kép az Értelem és érzelem című filmből Fotó: Kövesdi

Donald Trump randira hívta Emma Thompsont

Emma Thompson felidézte, hogy a Primary Colors forgatásán, lakókocsijában érte a meglepő telefonhívás. Először azt hitte, tréfáról van szó, de hamar kiderült, hogy Donald Trump – aki legutóbb egy sikeres békét teremtett – invitálja vacsorára és egyik „gyönyörű helyére”.

Udvariasan visszautasítottam

– mondta a színésznő.

Akkoriban Trump is frissen vált, és Thompson szerint talán nem véletlenül kereste a frissen elvált nőket.

Tréfásan hozzátette, hogy a számát a lakókocsijában találta meg, amit zaklatásnak nevezett. Viccelődve megjegyezte: akár az amerikai történelem menetét is befolyásolhatta volna, ha akkor igent mond.

A Locarnóban tartott életműdíj-átadón pályájáról is beszélt, köztük az Igazából szerelem című filmről, amelynek tartós népszerűsége meglepi. A hűtlenséget bemutató kulcsjelenetről elmondta, hogy sokakat megérintett, mert a nők gyakran kénytelenek eltitkolni összetört szívüket. Cikkünk alapja a The Guardian cikke alapján készült.