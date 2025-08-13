Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

szankciók

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai elnök figyelmeztette Oroszországot, hogy „nagyon súlyos következményekkel” kell szembenéznie, ha nem hajlandó véget vetni az ukrajnai háborúnak. Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozója előtt intenzív diplomáciai egyeztetések zajlanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szankciókelnökOroszországUkrajnaüzenetVolodimir Zelenszkijkövetkezmény

Donald Trump szerdán videókonferencián egyeztetett európai vezetőkkel – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – a háború lezárásának érdekében. A megbeszélés után Zelenszkij kijelentette: az Egyesült Államok továbbra is kész támogatni Ukrajnát – olvasható a BBC percről percre cikkében.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Donald Trump amerikai elnök és  Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: Juan Mabromata / AFP

Donald Trump Putyinnal tárgyalna a békéről, de kemény üzenetet küldött

A megbeszélést követően Donald Trump hangsúlyozta, hogy komoly szankciók és következmények várnak Oroszországra, ha Putyin nem egyezik bele a háború befejezésébe.

Szerdán este Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság külön találkozót tartott. A csoport négy kulcsfontosságú feltételt fogalmazott meg, amelyek szerintük elengedhetetlenek ahhoz, hogy pénteken bármiféle tartós békemegállapodás születhessen.

Diplomáciai források szerint már felmerült egy második személyes találkozó is, amelyen Trump és Putyin mellett Zelenszkij is jelen lenne. Trump szerint ez „sokkal produktívabb” lenne, mint az e hétre tervezett egyeztetés, és kijelentette: „Ott lennék, ha hívnak.”

A nemzetközi figyelem a keleti frontra összpontosul, ahol Oroszország jelenleg Ukrajna mintegy 20 százalékát tartja megszállás alatt – ez is jelzi, milyen sürgős lenne a tűzszünet megkötése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!