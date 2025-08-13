Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Donald Trump szerdán videókonferencián egyeztetett európai vezetőkkel – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – a háború lezárásának érdekében. A megbeszélés után Zelenszkij kijelentette: az Egyesült Államok továbbra is kész támogatni Ukrajnát – olvasható a BBC percről percre cikkében.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: Juan Mabromata / AFP

Donald Trump Putyinnal tárgyalna a békéről, de kemény üzenetet küldött

A megbeszélést követően Donald Trump hangsúlyozta, hogy komoly szankciók és következmények várnak Oroszországra, ha Putyin nem egyezik bele a háború befejezésébe.

Szerdán este Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság külön találkozót tartott. A csoport négy kulcsfontosságú feltételt fogalmazott meg, amelyek szerintük elengedhetetlenek ahhoz, hogy pénteken bármiféle tartós békemegállapodás születhessen.

Diplomáciai források szerint már felmerült egy második személyes találkozó is, amelyen Trump és Putyin mellett Zelenszkij is jelen lenne. Trump szerint ez „sokkal produktívabb” lenne, mint az e hétre tervezett egyeztetés, és kijelentette: „Ott lennék, ha hívnak.”

A nemzetközi figyelem a keleti frontra összpontosul, ahol Oroszország jelenleg Ukrajna mintegy 20 százalékát tartja megszállás alatt – ez is jelzi, milyen sürgős lenne a tűzszünet megkötése.