Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnáról

Az amerikai elnök szerint orosz hivatali kollégája kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, és az újabb szankciókkal való fenyegetés valószínűleg hatással volt Moszkva azon döntésére, hogy akar találkozót. Donald Trump erről a Fox News rádió egyik show-műsorában beszélt csütörtökön.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Donald Trump a tervek szerint pénteken Alaszkában fogadja Vlagyimir Putyint.

Az amerikai elnök – amint mondta – nem biztos abban, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Putyin megállapodást akar.

Az eredménytelen találkozó esélyének nem ad többet huszonöt százaléknál – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva kijelentette: kudarc esetén biztos, hogy Oroszországnak következményekkel, egyebek között újabb szankciókkal kellene számolnia.

Beszélt arról, hogy amennyiben a pénteki találkozó jól sikerül, akkor beszélni fog róla az európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a pénteki anchorage-i találkozót elsősorban egy második találkozó előkészítésének tartja, amelyen már valószínűleg területi kérdésekről is szó lesz.

„A második találkozó lesz nagyon-nagyon fontos, mert azon lesz megállapodás. Nem akarom használni az osztozkodás szót, másfelől ez nem is olyan rossz ide, ugye? Lesz cserebere a határok és a területek körül. Olyan ez mint egy sakkjátszma” – fogalmazott.

Trump beszélt arról is, hogy három helyszínt tart szem előtt egy következő találkozóra Putyinnal és Zelenszkijjel, bár a második találkozó nem garantált szerinte. Az volna a legegyszerűbb, ha maradnának Alaszkában, és oda utazna az ukrán elnök is egy háromoldalú csúcstalálkozóra – tette hozzá.

Hangsúlyozta hogy mindenképpen Putyin és Zelenszkij dolga lesz megállapodni. „Én nem folyok bele ebbe, hagyom, hogy ők tárgyaljanak” – mondta.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatóján arról beszélt: az elnök azzal a reménnyel indul a tárgyalásra, hogy sikerül megállítani a háborút Ukrajnában, de egy átfogó rendezés hosszabb időt vesz majd igénybe.

„Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy a béke érdekében hosszasan kell tárgyalni a biztonsági garanciákról, a területi vitákról és igényekről” – mondta.