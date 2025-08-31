Elfogták a drezdai késelőt – sokkoló részletek derültek ki

A 20 éves szír drezdai késelő, Ismali H. maga hívta fel a rendőrséget, és adta meg a tartózkodási helyét a hatóságoknak. A gyanúsítottat a Cotta városrészben vették őrizetbe, és hamarosan bíró elé állítják, aki dönt az előzetes letartóztatásáról. A férfi neve nem ismeretlen a hatóságok előtt: veszélyes testi sértés, rablás és lopás miatt is folynak ellene eljárások, bár eddig még nem volt jogerősen elítélve – írja a Focus cikke.

A drezdai késelő egy amerikai férfit sebesített meg, miután az a villamoson nőket védett meg zaklatóitól.

Fotó: Twitter

A drezdai késelő és a villamoson történt támadás

Az eset a hétvégén történt: két férfi nőket zaklatott a villamoson, amikor egy amerikai férfi közbelépett. Hősies fellépését azonban brutális támadás követte: egyikük késsel vágta meg az arcán, mély sebet okozva. Bár életveszélyben nem volt, a támadás sokkolta a közvéleményt.

Dresden: Messer-Syrer aus der Straßenbahn stellt sich der Polizei



Unter dem öffentlichen Fahndungsdruck hat sich der haupttatverdächtige Syrer beim Messerangriff von Dresden der Polizei gestellt. Der 20 Jahre alte Syrer Ismail Alhaj H. wurde am Amalie-Dietrich-Platz in der… pic.twitter.com/277AdSJzUY — Deutschland Kurier (@Deu_Kurier) August 30, 2025

A másik, 21 éves szír gyanúsítottat már korábban elfogták, ő is illegálisan érkezett Németországba, és több bűncselekmény miatt nyomozás folyt ellene. Mindketten úgynevezett „szubszidiáris védelmet” élveztek, vagyis tartózkodási engedéllyel maradhattak az országban.

Sachsen tartomány belügyminisztere, Armin Schuster az akció sikerét méltatta, kiemelve a rendőrség gyorsaságát és határozottságát. Szavai szerint a bátor amerikai férfi példát mutatott civil kurázsiból, amikor kiállt a megtámadott nők mellett.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, nemrég újabb késelés történt a németországi Drezdában, alig néhány nappal azután, hogy egy villamoson támadtak késsel egy utasra. Ezúttal a belvárosban, a vasútállomás közelében esett egymásnak két férfi.