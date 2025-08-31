Elfogták a drezdai késelőt – sokkoló részletek derültek ki

A 20 éves szír drezdai késelő, Ismali H. maga hívta fel a rendőrséget, és adta meg a tartózkodási helyét a hatóságoknak. A gyanúsítottat a Cotta városrészben vették őrizetbe, és hamarosan bíró elé állítják, aki dönt az előzetes letartóztatásáról. A férfi neve nem ismeretlen a hatóságok előtt: veszélyes testi sértés, rablás és lopás miatt is folynak ellene eljárások, bár eddig még nem volt jogerősen elítélve – írja a Focus cikke.
Az eset a hétvégén történt: két férfi nőket zaklatott a villamoson, amikor egy amerikai férfi közbelépett. Hősies fellépését azonban brutális támadás követte: egyikük késsel vágta meg az arcán, mély sebet okozva. Bár életveszélyben nem volt, a támadás sokkolta a közvéleményt.
A másik, 21 éves szír gyanúsítottat már korábban elfogták, ő is illegálisan érkezett Németországba, és több bűncselekmény miatt nyomozás folyt ellene. Mindketten úgynevezett „szubszidiáris védelmet” élveztek, vagyis tartózkodási engedéllyel maradhattak az országban.
Sachsen tartomány belügyminisztere, Armin Schuster az akció sikerét méltatta, kiemelve a rendőrség gyorsaságát és határozottságát. Szavai szerint a bátor amerikai férfi példát mutatott civil kurázsiból, amikor kiállt a megtámadott nők mellett.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, nemrég újabb késelés történt a németországi Drezdában, alig néhány nappal azután, hogy egy villamoson támadtak késsel egy utasra. Ezúttal a belvárosban, a vasútállomás közelében esett egymásnak két férfi.