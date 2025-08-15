Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Walmart új szintre emeli a kiszállítást az Egyesült Államokban. Drón segítségével a megrendelt termékek akár 30 percen belül a vásárlókhoz érhetnek, villámgyors és kényelmes megoldást kínálva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
házhozszállításWalmartdróntermék

A Walmart új szintre emelte a házhozszállítást: szállító drónjaik az Egyesült Államok több városában már 30 percen belül a vásárlók otthonába juttatják a megrendelt termékeket – írja a Times of India. 

Drónnal jön házhoz a nagybevásárlás?
Drónnal jön házhoz a nagybevásárlás? 
Fotó: Unsplash

A kiskereskedelmi óriás a Google anyavállalatához tartozó Wing drónszállító céggel dolgozik együtt. Jelenleg 18 dallasi üzletből működik a szolgáltatás, de jövő nyárra 100 helyszínre bővítik, köztük Atlantában, Charlotte-ban, Houstonban, valamint a floridai Orlandóban és Tampában is. 

„A drónos kiszállítás a jövő egyik kulcsa lesz, amellyel a vásárlást gyorsabbá és kényelmesebbé tesszük, mint valaha”

– mondta Greg Cathey, a Walmart innovációs vezetője. 

Míg a hagyományos futárok egyszerre több csomagot szállítanak, egy drón általában csak egy kisebb rendelést visz ki. A Wing drónjai maximum 1,1 kilogramm súlyú csomagokat képesek szállítani, 19 kilométeres oda-vissza úttal.  

A Walmart adatai szerint a 2021 óta teljesített több mint 150 ezer drónos kiszállítás leggyakoribb termékei a jégkrém, a tojás és a Reese’s mogyoróvajas csokoládé. 

@dailymail Social media footage captured Walmart’s next delivery drones dropping off a customer's package from the skies. The new pilot program will only deliver items that won't be damaged in the fall. Would you try it? #drones #news #walmart #delivery ♬ original sound - Daily Mail

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!