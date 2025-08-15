A Walmart új szintre emelte a házhozszállítást: szállító drónjaik az Egyesült Államok több városában már 30 percen belül a vásárlók otthonába juttatják a megrendelt termékeket – írja a Times of India.

Drónnal jön házhoz a nagybevásárlás?

Fotó: Unsplash

A kiskereskedelmi óriás a Google anyavállalatához tartozó Wing drónszállító céggel dolgozik együtt. Jelenleg 18 dallasi üzletből működik a szolgáltatás, de jövő nyárra 100 helyszínre bővítik, köztük Atlantában, Charlotte-ban, Houstonban, valamint a floridai Orlandóban és Tampában is.

„A drónos kiszállítás a jövő egyik kulcsa lesz, amellyel a vásárlást gyorsabbá és kényelmesebbé tesszük, mint valaha”

– mondta Greg Cathey, a Walmart innovációs vezetője.

Míg a hagyományos futárok egyszerre több csomagot szállítanak, egy drón általában csak egy kisebb rendelést visz ki. A Wing drónjai maximum 1,1 kilogramm súlyú csomagokat képesek szállítani, 19 kilométeres oda-vissza úttal.

A Walmart adatai szerint a 2021 óta teljesített több mint 150 ezer drónos kiszállítás leggyakoribb termékei a jégkrém, a tojás és a Reese’s mogyoróvajas csokoládé.